Re Carlo licenzia Angela Kelly: la stylist di Elisabetta II fuori dallo staff reale

«Siamo due donne tipiche. Discutiamo di vestiti, trucco, gioielli. Diciamo: ‘Questo gioiello starebbe bene con quell’abito?’. Mi preoccupo per lei e ci tengo a lei. Ma ci divertiamo anche molto insieme. La regina ha un grande senso dell’umorismo ed è una grande imitatrice. Può fare tutti gli accenti, incluso il mio». Questo era il rapporto che Angela Kelly raccontava di avere con la Regina Elisabetta II nel 2007. Ora il figlio Carlo III ha deciso di congedarla in modo un po’ brusco.

Nuovo licenziamento eccellente da Re Carlo

La donna è stata licenziata a 64 anni, dopo 30 anni di carriera affianco alla Regina, con un cambio di serratura alla porta di Windsor. La donna è stata così avviata alla pensione, anche se la Regina Elisabetta le ha lasciato in uso una piccola tenuta, che resta di proprietà della Famiglia Reale. A quanto si apprende, a corte la donna non era molto simpatica. Infatti, avrebbe causato degli imbarazzi allo stesso Carlo quando era principe e a Meghan, alla quale non era riuscita a trovare una tiara il giorno del suo matrimonio con Harry per via dello scarso preavviso.

La Regina Elizabetta II ha anche concesso alla donna di scrivere due libri sul suo lavoro. In uno di questi, la Regina ha anche posato per delle foto per lei. Infatti, la Kelly ha iniziato la sua carriera nel 1994 come personal dresser della Regina.

Non è la prima volta

Con il tempo, la donna è diventata anche la stilista della Regina, creando per lei gli iconici cappotti che hanno segnato un’epoca. La Kelly si occupava di scegliere anche i gioielli che la Regina doveva indossare per tutte le occasioni. Non è la prima volta che Carlo III manderebbe via persone che facevano parte dell’entourage di sua madre.

Infatti, nei primi momenti, ha licenziato il valletto personale della Regina dopo oltre 40 anni di servizio e un intero staff che lavorava a palazzo.