Torta in faccia contro la statua di Re Carlo III: la protesta di Just Stop Oil

Dopo Botticelli e Van Gogh, tocca a Monet e alla statua di Re Carlo III al celebre museo delle cere di Madame Tussauds a Londra. Continuano in tutto il mondo le manifestazioni degli ambientalisti. La nuova forma di ribalta social arriva dal lancio di generi alimentari di ogni tipo contro opere d’arte di varia natura. Se a Firenze due attivisti si erano limitati ad incollare le mani alla tela della Primavera, appena dieci giorni fa erano stati i giovani di Just Stop Oil a imbrattare i Girasoli con della salsa di pomodoro. Oggi si sono ripetuti lanciando una torta al cioccolato contro il corrispettivo in cera del nuovo re britannico. Ieri, invece, al Museo Barberini di Potsdam, in Germania, è stato preso di mira il dipinto Il pagliaio, colpito da una porzione di purè di patate.

Just Stop Oil colpisce la statua di Re Carlo III

Manifestano per il clima e lo fanno anche nei musei. Così dopo l’attacco ai Girasoli di Van Gogh, gli attivisti di Just Stop Oil, che da giorni manifestano in tutto il Regno Unito, hanno preso di mira il museo delle cere di Madame Tussauds. Edilidh McFadden di 20 anni e Tom Johnson di 29 si sono avvicinati alle statue del re e della consorte Camilla, hanno svestito le felpe e mostrando con orgoglio il simbolo dell’associazione ambientalista hanno colpito il volto di Carlo con due torte. «Siamo qui», ha spiegato il giovane, «perché cerchiamo di proteggere le nostre libertà e i nostri diritti, perché cerchiamo di proteggere questa terra verde che è l’eredità di tutti noi. La richiesta è semplice: basta che il governo dica stop alle nuove licenze per il petrolio e il gas. È un gioco da ragazzi».

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂 👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

In Germania purè sul dipinto di Monet

Appena 24 ore prima del gesto al museo di Londra, erano stati due ambientalisti di Last Generation a protestare. Lo hanno fatto al Museo Barberini di Potsdam, in Germania, scegliendo di lanciare purè di patate sul dipinto Les meules, Il pagliaio, opera di Claude Monet. Anche loro hanno chiesto interventi immediati per contrastare il cambiamento climatico.