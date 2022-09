Harry e Meghan volano verso casa: hanno lasciato il Regno Unito

Niente incontro con re Carlo III e ascia di guerra tutt’altro che seppellita. Il principe Harry e l’ex attrice Meghan Markle, sua moglie, sono già ripartire alla volta degli Stati Uniti per ricongiungersi ai figli Archie e Lilibet in California. I duchi di Sussex tornano così a Montecito, il luogo in cui stanno mettendo radici, e rivedono i bambini dopo quasi 20 giorni. La loro partenza, infatti, è avvenuta prima della morte della regina Elisabetta, il 3 settembre. Ma il tour europeo per impegni di beneficienza, che li ha visti protagonisti in Germania e in alcune zone del Regno Unito, si è interrotto con la notizia del peggioramento delle condizioni della nonna di Harry, poi defunta.

Harry e Meghan tornano a casa

La priorità dei duchi di Sussex, archiviato il funerale, è stata rientrare a casa così da potersi ricongiungere ad Archie, 3 anni, e Lilibet, un anno. Ad oggi non è in programma nella loro agenda di tornare nelle prossime settimane nel Regno Unito e quindi sembra essere saltata l’ipotesi di un incontro privato tra Meghan e re Carlo III. Secondo alcuni media locali, l’ex attrice avrebbe inviato una lettera formale al suocero chiedendogli udienza, ma potrebbe non essere arrivata alcuna risposta. Ciò che è certo è che con la partenza così ravvicinata rispetto al funerale, le occasioni per ritrovare la pace all’interno della famiglia reale si sono azzerate.

Niente pace tra William e Harry

Ciò che in tanti in tutto il Regno Unito si sono chiesti è se i principi William ed Harry si siano quantomeno riavvicinati. La partenza così veloce di quest’ultimo sembra lasciar presagire che così non è. La pace tra i fratelli, e tra Harry e Meghan e il resto della famiglia reale, sembra sempre lontana. Secondo quanto rivela Katie Nicholl, giornalista e scrittrice, il duca di Sussex avrebbe tentato di riconciliarsi in tutti i modi, proponendo anche una sorta di mediatore. All’interno del suo nuovo libro, The New Royals, avrebbe scritto che a mettere il veto alla pace sarebbe proprio William, mentre Re Carlo sarebbe incline ad accogliere nuovamente il figlio.