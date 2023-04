Re Carlo III incoronato il 6 maggio: Harry ci sarà, ma senza Meghan e i figli

Manca meno di un mese all’incoronazione ufficiale di re Carlo III e tutti i dettagli cominciano a prendere forma. Tra i dubbi più grandi all’interno della Royal Family c’era, almeno finora, quello legato alla presenza del principe Harry. Oggi è stato un portavoce di Buckingham Palace a riferire che la scelta è stata presa: il duca di Sussex ci sarà il prossimo 6 maggio a Londra, ma sarà da solo. Meghan Markle resterà negli Stati Uniti insieme ai figli Archie e Lilibet, nipoti del re.

Buckingham Palace: «Il duca del Sussex ci sarà»

A meno di un mese dalla cerimonia, quindi, si chiude la telenovela con protagonista, ancora una volta, il secondogenito del re Carlo III e della compianta lady Diana. Il 6 maggio, Harry sarà con William al fianco del padre, come conferma un portavoce di Buckingham Palace: «Siamo felici di confermare che il duca del Sussex parteciperà alla cerimonia di incoronazione a Westminster Abbey. La duchessa del Sussex invece rimarrà in California con il principe Archie e la principessa Lilibet». In molti si chiedono come mai l’attrice rimarrà negli Stati Uniti. A rispondere è stato il biografo non ufficiale della coppia, Omid Scobie, che svela come alla base della scelta ci sarebbe il compleanno di Archie, che compirà 4 anni proprio il 6 maggio.

Harry in Afghanistan un «rischio accettabile»

La notizia sembra distendere gli animi, dopo mesi difficili e le parole di poche ore fa sull’invio di Harry in Afghanistan ormai oltre dieci anni fa. Sir Mike Jackson, ex capo dell’esercito, ha spiegato che inviarlo contro i talebani è stato «un rischio accettabile» e le sue parole hanno fatto il giro del mondo. Si dice che la regina Elisabetta avrebbe voluto, nel 2001, che entrambi i nipoti andassero in guerra ma che William non sia stato inviato per evitare il rischio di perdere l’erede al trono.