Re Carlo copia Cristiano Ronaldo: le accuse sul monogramma scelto dal sovrano

Re Carlo copia Cristiano Ronaldo? Sembra che si sia alzata questa polemica perché il monogramma scelto dal sovrano ricorderebbe molto il logo del campione del Manchester United. Il paragone è stato fatto specialmente su Twitter dove centinaia di utenti si sono scatenati con commenti e reazioni.

Perché Re Carlo copierebbe Cristiano Ronaldo?

Carlo d’Inghilterra viene accusato di aver copiato Cristiano Ronaldo. Il nuovo re del Regno Unito avrebbe preso ispirazione dal calciatore portoghese Pallone d’Oro per realizzare il suo monogramma. Il tutto è iniziato qualche ora fa, dopo che Buckingham Palace ha rilasciato il nuovo monogramma di re Carlo III, che andrà a sostituire quello della regina Elisabetta II su documenti statali, edifici governativi e varie cassette postali nel Regno Unito.

Il simbolo CRIII, sta per Charles Rex che in latino vuol dire “Carlo Re”, mentre il numero romano identifica il monarca. Il monogramma è stato fatto dal College of Arms, istituto che da secoli si occupa di creare e conservare i registri ufficiali degli stemmi. Questo monogramma di Re Carlo ricorda molto il logo del brand di Cristiano Ronaldo e il tabloid britannico Sun è stato il primo a notare questa incredibile e particolare “somiglianza”.

King Charles III has unveiled his new logo – https://t.co/jMoBLu4Xqx – taking inspiration from another king? #CristianoRonaldo (via @Dezeen) pic.twitter.com/wvUvoA5Uob — Master Prophet (@tomravenscroft) September 27, 2022

La reazione di Twitter sull’incredibile somiglianza

Sul social Twitter diversi utenti si sono scatenati sulla somiglianza tra il monogramma di Re Carlo e il brand i Cristiano Ronaldo. Alcuni dicono che i due simboli siano «incredibilmente uguali» mentre altri hanno sospettato che il nuovo sovrano del Regno Unito si sia ispirato a un altro “re”: King Ronaldo.

Inoltre, spopola l’hashtag #CR3, un evidente sfottò al nuovo re che scimmiotta uno dei soprannomi del campione portoghese, vale a dire CR7. Alcuni inseriscono come didascalia al nuovo monogramma reale anche l’hashtag #GOAT diminutivo di Greatest of All Time, il più grande di tutti i tempi. Ancora una volta, si tratta di una comparazione simpatica tra Re Carlo e Cristiano Ronaldo, chissà se il nuovo monarca sarà felice di questo paragone, visto che da sempre è un grande tifoso del Burnley e non del Manchester United.