Re Artù, nuovo scavo nel Regno Unito in un sito legato alla leggenda

Artù, leggendario re di Camelot, fa parte insieme con i Cavalieri della Tavola Rotonda uno dei miti britannici. Non sorprende che il suo nome sia legato a doppio filo con tanti luoghi del Regno Unito. Fra questi la cosiddetta Pietra di Artù, in realtà una tomba neolitica di 5 mila anni fa situata nell’Herefordshire, al confine tra Inghilterra e Galles.

Lo scavo alla Pietra di Artù nel Regno Unito spera di rivelare il passato dell’isola

Il nuovo scavo sarà frutto di una collaborazione fra l’Università di Manchester e l’English Heritage, ente di beneficenza che si occupa della conservazione di edifici storici. «Con questo lavoro, speriamo di comprendere meglio gli abitanti antichi della Gran Bretagna», ha detto alla Cnn Julian Thomas, docente di Archeologia a Manchester e capo del progetto. Diversi esperti concordano che la Pietra di Artù sia in realtà una tomba neolitica, risalente a 5 mila anni fa. Si ritiene che gli abitanti del luogo vi inumassero i defunti fino alla completa decomposizione, prima di estrarre le ossa. Non vi sono però certezze in quanto non è stato trovato nulla dentro il complesso, probabilmente per via di furti e razzie.

Good morning from Arthur's Stone ☀️ This Neolithic chambered tomb is over 5,000 years old, today only the large stones of the inner chamber remain. 📍 Arthur's Stone, Herefordshire pic.twitter.com/Sv3KFNV4xy — English Heritage (@EnglishHeritage) July 10, 2022

Precedenti scavi avevano confermato la presenza di un complesso ben più articolato. Il team di ricerca ha scoperto un lungo viale di pali verticali che conduce nella Valle d’Oro, un’area vicina alle colline che ospitano il tumulo. Inoltre, la stessa struttura forse continuava in direzione sud, come sembrerebbero confermare altri mucchi di pietre. Ancor più difficile risulta affermare chi l’abbia realizzata. «L’atto di edificare un simile complesso è senza dubbio importante», ha proseguito Thomas alla Cnn. «Rafforzò la coesione sociale e la solidarietà della comunità». Alcuni storici pensano possa essere opera di viaggiatori provenienti dall’Europa continentale che giunsero in Gran Bretagna alla ricerca di fortuna.

Il tour per visitare il sito e il legame con la leggenda del re di Camelot

Il luogo è già visitabile previa prenotazione di un tour gratuito disponibile fino al 26 luglio. È possibile infatti recarsi sul posto in tre orari differenti (10,30 – 12,30 – 14,30) anche durante lo svolgimento dei lavori. Sulla piattaforma ufficiale del sito infatti si legge come agli esperti si affiancheranno guide e volontari, mentre in alcuni giorni si terranno conferenze e dibattiti. «Consentiremo di vedere l’archeologia in azione», ha detto Ginny Slade, Volounteer Manager dell’English Heritage. «Spiegheremo le scoperte in presa diretta».

La tomba neolitica, oltre che per la rilevanza storica, attira i turisti grazie ai legami con la leggenda di Re Artù. Secondo la tradizione, qui il famoso re di Camelot uccise un gigante che, cadendo all’indietro, ruppe in due la lastra superiore. Un’altra leggenda ha collegato alcuni solchi al segno delle ginocchia del sovrano che vi si appoggiò durante un momento di preghiera. L’autore CS Lewis usò la pietra come ispirazione per un passo del suo romanzo fantasy Il leone, la strega e l’armadio della saga di Narnia.