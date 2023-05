RDS Summer Festival 2023: tutte le date e i primi cantanti ufficiali

Torna RDS Summer Festival 2023, il festival itinerante che animerà le piazze di alcune località turistiche italiane con tanti artisti e musica live. Qui tutte le anticipazioni sulle date e sui cantanti che parteciperanno all’iniziativa.

RDS Summer Festival 2023: le date

Sono sei in totale le tappe previste tra giugno e settembre. La manifestazione partirà da Senigallia il 23 e 24 giugno e arriverà poi a Sabaudia il 30 giugno e 1 luglio, a Barletta il 14 e 15 luglio, a Messina il 21 e 22 luglio, a Sanremo il 28 e 29 luglio e chiuderà con l’ultima tappa a Marina di Pietrasanta l’8 e il 9 settembre.

Per ogni tappa sarà installato un vero e proprio villaggio colorato con spazi e mondi progettati per stimolare l’intrattenimento e un grande palco si animerà dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, regalando musica, intrattenimento e divertimento. Molto spazio sarà dedicato alla musica con DJ set e una line up musicale con i più grandi successi del momento.

RDS Summer Festival 2023: i cantanti presenti

24 gli artisti presenti.Tra i primi nomi annunciati ci sono quelli di Achille Lauro, Annalisa, Sangiovanni e Mr. Rain e nelle prossime settimane verranno svelati tutti gli altri cantanti. Quest’anno il Summer festival darà spazio anche ai talenti musicali emergenti che potranno esibirsi sul palco del Festival aprendo i concerti. Ogni tappa sarà condotta dalle voci ufficiali di RDS.

«Raggiungere tutta Italia, anche fisicamente, è uno dei nostri punti di forza. Lavoriamo ogni giorno per costruire attività ed eventi che possano raggiungere, divertire e coinvolgere tutti i nostri target di riferimento e quest’anno vogliamo festeggiare questi 45 anni con tutti loro – ha dichiarato Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS -. Regaleremo loro un momento di puro divertimento, un’esperienza di evasione magica che si conclude con il regalo più bello di tutti: la musica live»