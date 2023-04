Spazio, razzo lanciato dalla Svezia cade per errore in Norvegia

Alla base della caduta potrebbe esserci un guasto, ma le cause sono ancora tutte da accertare. Il Texus-58, razzo di ricerca della Sweden Space Corp (SSC) è decollato alle 7:20 ora locale (05:20 GMT) di lunedì scorso dal Centro spaziale di Esrange, nel nord della Svezia. In poco tempo, ha raggiunto un’altitudine di 250 chilometri dove sono stati effettuati esperimenti a gravità zero. Il razzo tuttavia, a circa 40 km di distanza dal punto di atterraggio previsto e a 15 Km all’interno del territorio norvegese nella zona di Malselv, è improvvisamente caduto. Il Texus-58 fa parte di un programma commissionato dall’Agenzia Spaziale Europea.

Incerte le cause dell’incidente del razzo partito dalla Svezia e caduto in Norvegia

Secondo le dichiarazioni di Philip Ohlsson, responsabile delle comunicazioni della SSC, a Reuters, il razzo «è atterrato su una montagna a 1.000 metri di altitudine e a 10 chilometri dall’insediamento più vicino». Sempre in base a quanto riferito dalla SSC, il carico di strumenti scientifici a bordo del razzo è stato recuperato in «buone condizioni». L’agenzia ha comunicato le sue scuse, rendendo noto di aver avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente. La BBC ha riportato che le forze armate norvegesi e le autorità svedesi sono state contattate poco dopo l’incidente, ma che il ministero degli Esteri di Oslo non sarebbe stato informato.

Il ministro degli Esteri di Oslo era all’oscuro dell’accaduto

Ragnhild Simenstad, portavoce del ministero degli Esteri norvegese, ha riferito alla BBC che «Il ministero non ha ricevuto una notifica formale, e quando un incidente del genere accade oltre il confine è importante che i responsabili informino immediatamente le autorità norvegesi competenti, tra cui il ministero degli Esteri, attraverso i canali appropriati» in quanto un razzo e un incidente come questo «possono contribuire a ingenti danni. Il carburante potrebbe essere contaminato e potrebbe esserci materiale velenoso. Vogliamo solo aspettarci che vengano seguite le regole appropriate».