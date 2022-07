Razzo cinese, dove potrebbero cadere i frammenti: cosa sappiamo

I frammenti del razzo cinese “Lunga Marcia 5B” potrebbero cadere sulla Terra durante la notte del 30 e 31 luglio 2022. C’è pericolo della caduta frammenti in Italia? Vediamo quello che c’è da sapere al riguardo.

Razzo cinese: dove potrebbero cadere i frammenti?

Non è la prima volta che i frammenti di un razzo cinese rientrano incontrollatamente nell’atmosfera terrestre. I frammenti del lanciatore “Lunga Marcia 5B” erano rientrati sulla Terra in modo incontrollato anche nel 2020 e nel 2021. Tuttavia, in entrambi i casi i frammenti avevano evitato l’Italia.

Anche per questa volta dovrebbero evitare il territorio italiano. Si è arrivati a questa conclusione dopo una riunione tra il comitato operativo nazionale della Protezione Civile e il direttore generale della divisione sarda, Antonio Pasquale Belloi. Aveva partecipato all’incontro anche il capo del dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio.

Dai risultati della riunione è emerso come il rischio della caduta detriti in Italia sia da considerarsi molto basso. Inoltre, alcune zone che potevano essere colpite dall’evento erano la Sicilia, la Sardegna e la Calabria, ma questi potenziali punti di caduta sono stati etichettati come negativi dopo le analisi prese in considerazione durante la riunione.

Quali sono i dettagli del razzo cinese?

Il razzo cinese “Lunga Marcia 5B” è partito da Hainan per raggiungere la stazione spaziale cinese. Il suo peso totale è di 25 tonnellate e si stima che dalle 5 alle 9 tonnellate dovrebbero ritornare sulla Terra. Le più importanti agenzie aerospaziali del mondo hanno previsto che i detriti del razzo cinese potrebbero colpire gli Stati Uniti, l’Africa, l’Australia e il Brasile.

Un razzo “Lunga Marcia” era partito ance lo scorso anno, nel maggio 2021. In quell’occasione, la protezione civile aveva allertato nove regioni del centro Sud perché erano previste tre traiettorie di frammenti in direzione del territorio italiano. Tuttavia, il pericolo venne evitato e i frammenti di questo razzo non raggiunsero l’Italia.