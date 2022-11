Episodio di razzismo a Buckingham Palace, Lady Susan Hussey si dimette

Nuove ombre di razzismo su Buckingham Palace. Questa volta nel mirino è finita Lady Susan Hussey, 83enne ex dama di compagnia di Elisabetta II e madrina del principe William, che a un evento contro la violenza sulle donne organizzato dalla regina consorte Camilla ha importunato con domande imbarazzanti, insistenti e a sfondo razzista Ngozi Fulani, responsabile della la Hackney Charity Sistah Space, ente londinese che offre sostegno e aiuto a donne d’origine africana e caraibica vittime di abusi domestici.

Come ha raccontato Ngozi Fulani su Twitter, “Lady SH” – come si era limitata a indicarla sul social, senza nominarla per esteso – prima le ha scostato i capelli dal badge per poter leggere chiaramente il suo nome poi le ha chiesto con insistenza di spiegare da dove provenisse. Fulani ha risposto di essere nata nel Regno Unito, e quindi di essere britannica. Ma evidentemente, dato il colore della pelle, la risposta non ha soddisfatto l’83enne che ha continuato a chiedere conto delle sue origini etniche e di quelle della «sua gente».

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq

— Sistah Space (@Sistah_Space) November 30, 2022