Razzie Awards 2023, svelati i vincitori: i peggiori film e attori dell’anno

Sono stati assegnati i Razzie Awards 2023, gli oscar ai flop cinematografici dell’anno. L’ironica premiazione è assegnata dalla The Golden Raspberry Award Foundation alle peggiori produzioni e ai peggiori attori che si sono distinti in negativo nel corso dell’ultima stagione cinematografica.

Razzie Awards 2023: Blonde peggior film

Blonde, si è aggiudicato il premio come peggior film e peggiore sceneggiatura. Elvis, che ha portato a casa due Razzies per Tom Hanks come peggior attore non protagonista e «Tom Hanks e la sua faccia di lattice» come peggiore coppia sullo schermo. Il cinecomic di Sony Morbius ha ottenuto il premio al peggior attore con Jared Leto e alla peggior attrice non protagonista con Adria Arjona.

Nella categoria peggior attrice è rientrata l’organizzazione dei Razzie stessi che si sono autoconferiti il premio per la polemica suscitata dalla scelta di Ryan Kiera Armstrong come peggior attrice, la giovanissima protagonista di Firestarter appena dodicenne. Dopo aver riflettuto sui potenziali danni personali che ciò avrebbe potuto comportare alla ragazzina e preso atto del proprio errore, l’organizzazione ha deciso di nominare sé stessa e aggiudicarsi il Razzies per la peggior attrice. La peggior regia è invece andata a Colson Baker (Machine Gun Kelly) e Mod Sun – Good Mourning mentre il premio per il peggior remake, spin-off o sequel a Pinocchio.

Tutti i candidati e i vincitori

Questo l’elenco completo con tutte le categorie, i candidati e i relativi vincitori (in grassetto):

PEGGIOR FILM

Blonde

Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

PEGGIOR REGISTA

Colson Baker ( Machine Gun Kelly ) e Mod Sun – Good Mourning

( ) e – Judd Apatow – Nella bolla

Andrew Dominik – Blonde

Daniel Espinosa – Morbius

Robert Zemeckis – Pinocchio

PEGGIOR SCENEGGIATURA

Blonde

Pinocchio

Good Mourning

Jurassic World – Il dominio

Morbius

PEGGIOR ATTORE

Jared Leto – Morbius

– Colson Baker (Machine Gun Kelly) – Good Mourning

Pete Davidson – Marmaduke

Tom Hanks – Pinocchio

Sylvester Stallone – Samaritan

PEGGIOR ATTRICE

Razzie (agli organizzatori)

Ryan Kiera Armstrong – Firestarter

Bryce Dallas Howard – Jurassic World – Il dominio

Diane Keaton – Mack & Rita

Kaya Scodelario – The king’s daughter

Alicia Silverstone – Sharks – Incubo dagli abissi

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Tom Hanks – Elvis

– Pete Davidson – Good Mourning

Mod Sun – Good Mourning

Xavier Samuel – Blonde

Evan Williams – Blonde

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Adria Arjona – Morbius

– Lorraine Bracco – Pinocchio

Penelope Cruz – Secret Team 355

Bingbing Fan – Secret Team 355 e The King’s Daughter

Mira Sorvino – Lamborghini: The Man Behind the Legend

PEGGIOR REMAKE, RIP-OFF O SEQUEL

Pinocchio

Blonde

Entrambi i film: 365 giorni – Adesso e Altri 365 giorni

Firestarter

Jurassic World – Il dominio

PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO

Tom Hanks e la sua faccia carica di lattice (e il suo ridicolo accento) – Elvis

– Andrew Dominik e i suoi problemi con le donne – Blonde

Entrambi i personaggi della scena nella camera da letto alla Casa Bianca – Blonde

Colson Baker (Machine Gun Kelly) e Mod Sun – Good Mourning

I due sequel di 365 giorni (rilasciati entrambi nel 2022)

RAZZIE REEDEMER AWARD