Razzie Awards 2023, le nomination ai peggiori film: domina Blonde

In attesa delle nomination ai premi Oscar, previste per il 24 gennaio alle 14.30 italiane, sono online le candidature ai Razzie Awards 2023. Si tratta dei riconoscimenti satirici per i film e le performance di recitazione più brutti degli ultimi 12 mesi. Negli anni hanno vinto anche star del cinema come Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock e persino Marlon Brando. Fra i candidati anche quest’anno, dominatore assoluto è però Sylvester Stallone con 10 premi all’attivo. Per il 2023 spicca Blonde, già discusso biopic su Marilyn Monroe con Ana De Armas, che ha collezionato otto candidature. Sorprende anche la presenza di Tom Hanks addirittura con tre nomination, tra cui il suo Colonnello Tom Parker nel film Elvis e la sua versione di Geppetto in Pinocchio. La cerimonia avrà luogo a Los Angeles l’11 marzo, 24 ore prima degli Oscar.

Razzie Awards 2023, le 8 nomination di Blonde e la triplice candidatura di Hanks

Nonostante la candidatura al Leone d’Oro a Venezia e le nomination di Ana De Armas ai Golden Globes e ai Bafta, Blonde è ancora una volta affossato dalla critica. Il biopic su vita e carriera di Marilyn Monroe concorre ai Razzie Awards 2023 come “Peggior film” e “Peggior sequel, remake e rip-off”. Fra le otto candidature ci sono anche la sceneggiatura e la regia di Andrew Dominik. Per quanto riguarda le performance attoriali, si è salvata l’interprete principale, ma non i suoi colleghi Xavier Samuel ed Evan Williams, presenti fra i peggiori attori non protagonisti. Infine, le ultime due nomination rientrano nella singolare categoria “Peggior coppia sullo schermo”. Gli Oscar dei peggiori hanno colpito i due protagonisti della scena in camera da letto alla Casa Bianca e i problemi con le donne del regista Dominik.

Protagonista inaspettato delle nomination ai Razzie Awards anche Tom Hanks. L’attore, peraltro due volte vincitore agli Oscar, ha ottenuto una candidatura sia come interprete principale sia come non protagonista. La prima riguarda l’adattamento di Pinocchio della Disney – da non confondere con quello di Guillermo del Toro per Netflix – dove recita nei panni di Geppetto. La seconda invece coinvolge Elvis, adattamento sulla vita del re del rock’n’roll dove ha prestato il volto al Colonnello Tom Parker, manager di Presley. Tom Hanks “vanta” anche una terza candidatura ai Razzie Awards 2023 davvero singolare. «La faccia carica di lattice e il ridicolo accento» hanno ottenuto una nomination come “Peggior coppia sullo schermo”.

Le altre nomination, da Jared Leto in Morbius al film di Machine Gun Kelly

Oltre a Blonde, la categoria come “Peggior Film” dei Razzie Awards 2023 vanta altri film di successo. Infatti figurano il film Marvel Morbius, il Pinocchio della Disney, Good Mourning di e con Machine Gun Kelly e The King’s Daughter con Pierce Brosnan e Kaya Scodelario. Fra i peggiori attori Jared Leto, che con Morbius fa il bis dopo la sua nomination lo scorso anno grazie a House of Gucci, e lo stesso Machine Gun Kelly. Il rapper americano, in Italia in concerto il 23 giugno, vanta sette nomination per il suo film che racconta la storia di un artista al bivio fra l’amore della sua vita e la fama nello spettacolo. Curiosa la candidatura per Pete Davidson, che nel film fa un cameo a quanto pare non troppo breve da farlo finire in pasto alla critica.

Ai Razzie Awards 2023 anche Sylvester Stallone, nominato fra i “Peggiori attori” per il film Samaritan di Amazon Prime Video. Fra le donne spiccano Bryce Dallas Howards di Jurassic World – Il dominio e Diane Keaton per Mack & Rita. Doppia nomination per Secret Team 355 di Simon Kinberg, tra i flop del 2022, presente nella categoria della attrici non protagoniste con Bingbing Fan e soprattutto il premio Oscar Penélope Cruz. Infine, fra i sequel ci sono i due nuovi capitoli di 365 giorni, ossia 365 giorni – Adesso e Altri 365 giorni, film erotici con Michele Morrone.