Il governo di destra-centro e l’attaccamento al concetto di razza

L’opposizione ci ha provato, ma il suo tentativo di chiedere l’eliminazione del termine “razza” da tutti gli atti della Pubblica Amministrazione è fallito: il 4 maggio, infatti, il governo ha respinto l’ordine del giorno presentato in proposito dal deputato Arturo Scotto, nell’ambito della discussione alla Camera del cosiddetto Decreto Cutro, che introduce anche procedure di semplificazione o comunque relativi alla PA. Lo stesso deputato di Articolo 1-Pd ha definito la decisione dell’esecutivo «una scelta incomprensibile e grave da parte della destra», tanto più che la parola non solo, come ha dimostrato la scienza, non ha alcun fondamento appunto scientifico, ma è altresì rischiosa, se è vero che attorno a essa «si sono consumati i peggiori incubi della specie umana: le guerre, i genocidi, i campi di sterminio, le pulizie etniche, le leggi razziali, l’apartheid».

Gli intenti riparatori del ministro Lollobrigida

L’intervento a gamba tesa del governo sembrerebbe ancor più incomprensibile se si considera, come ha ricordato proprio Arturo Scotto nel suo intervento a Montecitorio, che lo stesso ministro Lollobrigida, nei giorni immediatamente successivi alla sua improvvida uscita sulla «sostituzione etnica» e nel pieno delle polemiche che ne erano scaturite, aveva dichiarato all’HuffPost di appoggiare l’ordine del giorno della sinistra che, appunto, impegnava il governo il governo «ad adottare ogni iniziativa utile per adoperare negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine “nazionalità”». Lollobrigida si era spinto addirittura ad auspicare che il termine razza venisse tolto anche dalla Costituzione. Eppure così non è stato.

Nel 2015 venne chiesto di modificare l’articolo 3 della Costituzione

Lollobrigida non è ovviamente il primo a sollevare il tema. Già nel 2015, per esempio, un nutrito numero di antropologi, sociologi, storici e filosofi della scienza dell’Istituto italiano di antropologia aveva chiesto al governo, allora presieduto da Matteo Renzi, la modifica dell’articolo 3 della Costituzione, che parla dell’«uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Gli scienziati avevano sostenuto la necessità di aggiornare una visione banalmente superata dalla realtà scientifica, visto che la scoperta del Dna, risalente addirittura al 1953, aveva già dagli Anni 60 comportato una più moderna comprensione dei meccanismi genetici. Senza contare la pericolosità di ogni visione razziale della diversità che, come ha ribadito l’onorevole Scotto, la storia ha purtroppo più volte dimostrato.

L’esempio francese e lo scomodo passato colonialista e antisemita

La sollecitazione è però rimasta, sino a oggi, senza risposta. Mentre è andata meglio ai colleghi scienziati francesi, visto che già nel 2013 il termine razza è stato eliminato dalla legislazione d’Oltralpe. Nel 2018, l’allora presidente François Hollande si impegnò a eliminarla dalla Costituzione e, nel 2018, l’Assemblea nazionale, sotto l’egida del presidente Emmanuel Macron, l’ha finalmente soppressa all’unanimità. Assente alla votazione, ovviamente, il Rassemblement National di Marine Le Pen. L’iniziativa non è di poco conto, e forse nemmeno troppo indolore, se si considera che fare i conti con l’avventura coloniale ha sempre costituito per la Francia e i francesi un punto dolente, e senza contare che proprio in quel Paese l’antisemitismo (vedi il caso Dreyfus) ha rappresentato il caposaldo di una visione e una tradizione «intellettuale particolaristica e organicistica, spesso dominata da una variante autoctona del nazionalismo culturale» che, dall’Ottocento, ha scatenato «un attacco su tutti i fronti alla democrazia liberale, ai suoi fondamenti filosofici, ai suoi principi e alla loro applicazione», tanto da qualificare la Francia, come sostiene lo storico Zeev Sternhell, addirittura come Paese fascista ante-litteram.

La destra italiana non vuole fare i conti con il Ventennio

Evidentemente, l’Italia non è la Francia e fatica a fare i conti, fino in fondo, col proprio passato. Figuriamoci poi adesso che la destra radicale, erede – lo si voglia o meno – del fascismo storico (senza contare la componente leghista, che in fatto di pulsioni xenofobe non scherza per nulla), guida il Paese. Naturalmente tutti si proclamano antirazzisti e, a parole, tutti condannano l’antisemistismo. Nello stesso tempo, tuttavia, ci si arrampica costantemente sugli specchi (del revisionismo storico) per attribuire, per esempio, all’allora alleato nazista la responsabilità delle leggi razziali fasciste, quasi si fosse trattato di un obbligo imposto dalla Germania e, quindi, con un intento giustificazionista. Ma si sa, o almeno lo sa chi non si lascia incantare dalle sirene del revisionismo, che non fu così; si sa che le leggi razziali rappresentarono una iniziativa maturata totalmente nell’alveo dell’ideologia fascista. Si sa che il razzismo italiano (peraltro sotteso a una lunga e ben precedente tradizione pseudo-scientifica otto e novecentesca) covava sotto le ceneri già dagli Anni 20 e che la conquista dell’Etiopia e la proclamazione dell’impero italiano nel 1936 lo portarono prepotentemente alla ribalta, per poi essere in qualche modo sistematizzato nel Manifesto degli scienziati razzisti del luglio 1938, e quindi normato nelle famigerate leggi del novembre 1938. Forse, eliminare il termine dalla Pubblica Amministrazione, e ancor più, dalla Costituzione, sarebbe un gesto semplice eppure concreto e utile, molto più che non il consueto e sterile bla bla che ci tocca spesso ascoltare o leggere.