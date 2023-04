Raya, cos’è il Tinder per vip che ha fatto sposare Simone Biles

Raya è l’app per incontri per vip che in molti definiscono il «Tinder dei ricchi». In effetti, accedere a quest’app è difficilissimo, bisogna avere conoscenze nel Jet Set e un grosso numero di follower su Instagram. Intanto, sembra che funzioni perché la ginnasta Simone Biles ha conosciuto così suo marito, la star NFL Jonathan Owens.

Come funziona Raya

Ci sono diverse regole per gli utenti che riescono ad accedere a Raya. Ad esempio, c’è quella di mantenere la privacy sui componenti, se si violasse la regola si potrebbe essere espulsi dall’app. Infatti, Raya seleziona accuratamente i propri utenti. Si stima che solo l’8 per cento di chi richiede l’adesione viene poi accettato come utente. Inoltre nel mondo ci sono costantemente circa 100mila persone in lista d’attesa. Per accedere e utilizzare l’app bisogna pagare una cifra di entrata: 7,99 euro per essere ammessi più un abbonamento di 29,99 euro per 6 mesi. Invece 32,99 euro per avere la possibilità di inviare dieci messaggi. Raya è stata fondata da un 34enne statunitense di nome Daniel Gendelman, che ebbe l’idea durante un viaggio in Israele: «Essere famoso e proporsi su Tinder deve essere davvero complicato». Da questa idea lanciò una nuova app esclusiva, dedicata ai personaggi famosi. «Ho cercato di risolvere un grosso problema per un piccolo numero di persone», ha dichiarato il 34enne. Anche il nome dell’app, Raya, deriva dall’israeliano e significa «amico».

Chi sono i vip che usano o hanno ammesso di usare l’esclusiva app

Diversi vip hanno ammesso di aver usato o di usare ancora oggi Raya. Oltre a Simone Biles e al marito Jonathan Owens, gli altri personaggi famosi che hanno dichiarato di far uso dell’app sono Kim Kardashian, Louis Hamilton, Sharon Stone, Demi Lovato, Ben Affleck e Brad Pitt. Ovviamente, anche in Italia è attiva l’applicazione e ci sarebbero circa 1000 utenti sul territorio italiano.