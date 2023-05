Ray Stevenson morto a 59 anni: addio all’attore di Punisher e Thor

Ray Stevenson, l’attore apparso in importanti programmi televisivi come Rome, Vikings e Dexter, è morto all’età di 59 anni. Divenuto famoso per i ruoli nei film di Thor e nella serie Divergent, deve la sua notorietà anche a a diversi programmi televisivi britannici come Band of Gold, Peak Practice e Murphy’s Law. La conferma della morte è giunta alla BBC dalla sua agenzia, tuttavia non sono stati forniti ulteriori dettagli: al momento restano sconosciute le cause della morte, ma, secondo le prime informazioni, l’attore è stato ricoverato in ospedale durante le riprese sull’isola italiana di Ischia.

Chi era Ray Stevenson

L’attore, nato in Irlanda del Nord, si era trasferito in Inghilterra quando aveva otto anni. Suo padre lavorava per la Royal Air Force (RAF) vicino a Lisburn, nella contea di Antrim, al momento della sua nascita nel 1964. Secondo quanto riportato dalla BBC, la sua famiglia si era poi trasferita a Newcastle. Stevenson decise di diventare un attore dopo aver visto John Malkovich in uno spettacolo in un teatro del West End a Londra.

Gli studi e la carriera

Stevenson aveva studiato recitazione alla Bristol Old Vic Theatre School. Tra i suoi primi ruoli televisivi vi fu The Dwelling Place, di Catherine Cookson. A seguire è apparso in una vasta serie di programmi televisivi britannici tra cui Waking the Dead, Dalziel e Pascoe e At Home with the Braithwaites. Nel 2004, ha interpretato un cavaliere nel film hollywoodiano King Arthur, mentre di recente, l’attore aveva recitato in serie televisive e film di successo realizzati negli Stati Uniti, interpretando il ruolo di Volstagg nella trilogia di Thor e Titus Pullo nella serie drammatica storica della HBO Rome. Il regista James Gunn, che è stato coinvolto nella produzione del secondo film di Thor, ha scritto che è stata una «gioia lavorare con l’attore scomparso», mentre l’attore Scott Adkins, che ha recitato al fianco di Stevenson in Accident Man, ha riferito di essere stato «scioccato e rattristato dalla tragica notizia» ​​dicendo «Mi mancherai, Big Ray!».