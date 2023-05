Addio a Ray Stevenson, da RRR alla Marvel: 5 film e serie tv in streaming

L’improvvisa morte di Ray Stevenson a Ischia ha scosso l’Italia e Hollywood. Irlandese, classe 1964, aveva ottenuto la fama nel nostro Paese soprattutto per la serie del 2005 Roma, in cui aveva vestito i panni del legionario Tito Pullo. Durante le riprese aveva conosciuto l’attuale compagna Elisabetta Caraccia, dalla quale aveva avuto tre figli. Nel corso della sua carriera, iniziata nei primi Anni ’90 dopo aver visto John Malkovich a teatro, ha recitato in grandi produzioni per cinema e televisione. Si ricordano, fra le altre, le apparizioni nella saga Marvel Thor oltre al recente kolossal indiano RRR. Ecco dove recuperarle in streaming e on demand fra Netflix, Now Tv, Prime Video e Disney+, che ad agosto ospiterà il suo ultimo progetto, lo spin off di Star Wars Ashoka.

Addio a Ray Stevenson, 5 film e serie tv da guardare in streaming

1. King Arthur, il primo ruolo al cinema di Ray Stevenson

Dopo aver recitato in numerose produzioni televisive britanniche negli Anni ’90, Ray Stevenson ottenne il suo primo ruolo di rilievo nel 2004 con King Arthur. Nel film di Antoine Fuqua (The Equalizer) interpretò il cavaliere Dagonet, uno dei fedeli alleati di Artù, qui nei panni di un soldato dell’Impero Romano in guerra contro i Sassoni. Nel cast erano presenti, tra gli altri, Keira Knightley nei panni di Ginevra, Ioan Grufudd in quelli di Lancillotto e Mads Mikkelsen, che ha dato volto a Tristano. Il lungometraggio è disponibile per il noleggio su Amazon Prime Video al prezzo di 3.99 euro ed è spesso in programmazione su Sky Cinema.

2. Roma e Vikings, il successo sul piccolo schermo

Il ruolo che ha consentito a Ray Stevenson di ricevere i riflettori del mondo è però certamente quello nella serie di HBO e Bbc Roma del 2005. Girata negli studi di Cinecittà, raccontava l’Urbe nel I secolo a.C., negli anni in cui la Repubblica stava per far posto all’Impero. L’interprete irlandese ha vestito i panni di Tito Pullo, soldato romano realmente esistito e nominato nel De Bello Gallico di Giulio Cesare in qualità di centurione. Le due stagioni della serie sono attualmente disponibili on demand sulla piattaforma Now Tv. Quanto al piccolo schermo, Stevenson ha legato la sua immagine anche alla sesta stagione di Vikings, disponibile su Netflix. Qui Stevenson ha vestito i panni di Othere, ex monaco cristiano che ha scoperto l’esistenza di una nuova terra a ovest dell’Islanda, teatro delle vicende.

3. La saga di Thor nei panni del guerriero Volstagg

Tornando al cinema, Ray Stevenson ha recitato anche per i Marvel Studios. Ha infatti interpretato Volstagg, guerriero della mitologia norrena, nei primi tre film dedicati al dio del tuono Thor. Il leone di Asgard, così chiamato per via della sua mole e del suo costante appetito, è fedele alleato del protagonista, tanto da unirsi in qualsiasi battaglia con Lady Sif, Fandral e Hogun. Ha mantenuto i panni del personaggio fino al terzo capitolo, Thor: Ragnarok, quando cade vittima della perfida dea Hela. «Un grande attore che ci mancherà tantissimo», ha postato l’account ufficiale della Marvel. «Abbiamo riso tanto, è stato bello lavorare con lui», ha invece scritto James Gunn, regista del cinecomic I guardiani della galassia. Tutti i film Marvel con Ray Stevenson sono disponibili in streaming su Disney+.

4. RRR, l’ultima apparizione di Ray Stevenson nel kolossal premio Oscar

In attesa di alcuni lavori che usciranno postumi, l’ultima apparizione di Ray Stevenson resta al momento in RRR, kolossal indiano vincitore di un premio Oscar. Nel film ha interpretato il governatore Scott Buxton che, assieme alla moglie Catherine (Alison Doody), rapisce una giovane ragazza della tribù Gond. Sarà l’azione scatenante per l’intera narrazione, in quanto il guardiano della comunità si lancerà al suo inseguimento per riportare a casa la giovane in pericolo. Il film, disponibile esclusivamente in lingua originale con sottotitoli su Netflix, ha trionfato agli Oscar e ai Golden Globes grazie alla canzone originale Naatu Naatu.

What shocking news for all of us on the team! 💔 Rest in peace, Ray Stevenson. You will stay in our hearts forever, SIR SCOTT. pic.twitter.com/YRlB6iYLFi — RRR Movie (@RRRMovie) May 22, 2023

5. Ashoka, in progetto postumo in uscita ad agosto su Disney+

Oltre al film Cassino a Ischia, sul cui set era impegnato al momento del malore, Ray Stevenson sarà anche in Ashoka, quinto spin-off live action di Star Wars. La serie tv, in uscita ad agosto su Disney+, si svolgerà dopo gli eventi di The Mandalorian e ruoterà attorno all’omonimo personaggio, ex membro degli Jedi. Nel trailer Stevenson è apparso nei panni di Baylon Skoll, di cui tuttavia si sa soltanto che è in grado di usare il potere della Forza e che impugna una spada laser rossa. Stando ai rumors, dovrebbe essere uno dei villain. La serie segnerà anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker alias Dart Fener.