Ray Liotta è morto: 5 film per ricordare la star di Hollywood

Intenso, imponente. E ancora, appassionato, accattivante. Da Variety a Deadline, la stampa mondiale ha salutato con grandi elogi Ray Liotta, star di Hollywood che si è spenta troppo presto. L’attore americano è morto durante il sonno ieri a 67 anni nella Repubblica Dominicana, dove si trovava per girare un nuovo film, Dangerous Waters. Con lui c’era anche la fidanzata Jacy Nittolo, con cui si sarebbe dovuto sposare tra pochi giorni. Lascia una figlia di 24 anni, Karsen, ma anche uno sterminato elenco di interpretazioni che lo hanno reso una celebrità nel mondo del cinema. Apparirà per un’ultima volta in Cocaine Bear, film della regista Elizabeth Banks che aveva appena finito di girare. Da Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese a I molti santi del New Jersey, ecco 5 film da guardare per ricordare Ray Liotta.

Da Quei bravi ragazzi a I molti santi del New Jersey, 5 film per ricordare Ray Liotta

1. Quei bravi ragazzi (1990), Ray Liotta sotto l’ala di Martin Scorsese

Il film più celebre della carriera di Ray Liotta è indubbiamente Quei bravi ragazzi, cult del 1990 di Martin Scorsese. Tratto dal romanzo Il delitto paga bene di Nicholas Pileggi, racconta la storia di un americano di origini italo-irlandesi che cerca di farsi strada nella mafia di New York. Al fianco di Liotta recitano anche Robert De Niro e Joe Pesci nei panni di altri due gangster della criminalità organizzata d’America.

2. L’uomo dei sogni (1989), la performance nei panni di Shoeless Joe Jackson

Un anno prima di Quei bravi ragazzi, nel 1989, usciva in sala L’uomo dei sogni di Phil Alden Robinson. Kevin Costner è volto di Ray Kinsella, agricoltore americano che, ispirato da un sogno, costruisce un campo da baseball nel retro della sua abitazione per far giocare i fantasmi dei campioni del passato. Ray Liotta interpreta qui “Shoeless” Joe Jackson, giocatore dei Chicago White Sox che si materializza nel diamante costruito dal protagonista.

3. I molti santi del New Jersey (2021), una delle ultime apparizioni di Ray Liotta

Uno degli ultimi lavori di Ray Liotta è I molti santi del New Jersey, prequel della celebre serie tv I soprano. Sullo sfondo delle rivolte di Newark del 1967, il film racconta le tensioni fra una comunità italoamericana e una afroamericana per le strade dell’omonima città statunitense. Liotta recita nei panni di “Hollywood Dick” Moltisanti e il gemello Salvatore “Sally”, due membri dell’omonima famiglia criminale.

4. Qualcosa di travolgente (1986), l’esordio al cinema e la nomination ai Golden Globes

Dopo ruoli in fiction e soap opera, Ray Liotta ottenne la prima parte sul grande schermo nel 1986 in Qualcosa di travolgente, film di Jonathan Demme. Il progetto, che segnò l’esordio al cinema, gli valse anche l’unica nomination ai Golden Globes come “Miglior attore non protagonista”. Nel film, che racconta la storia d’amore tra Charles e Audrey, nei cui panni recitano rispettivamente Jeff Daniels e Melanie Griffith, Liotta è volto di Ray Sinclair, ex detenuto e marito della protagonista che, dopo aver scontato 5 anni di galera, vuole riconquistare l’amore della sua donna.

5. Storia di un matrimonio (2019), Ray Liotta nei panni dell’avvocato Marotta

Uno dei film più recenti che può vantare la presenza di Ray Liotta è Storia di un matrimonio, film Netflix del 2019 di Noah Baumbach. La trama ruota attorno a una coppia in crisi, Charlie (Adam Driver) e Nicole (Scarlett Johansson), divisa fra Los Angeles e New York. Liotta interpreta qui Jay Marotta, secondo avvocato divorzista cui si rivolge il protagonista del film.