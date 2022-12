A Ravenna il primo liceo d’Italia che istituisce il «congedo mestruale»

Si è più volte sentito parlare di congedo mestruale, soprattutto nelle realtà lavorative, dato che molte donne soffrono di dismenorrea – mestruazioni molto dolorose che impediscono le normali attività. Se in alcuni paesi europei come la Spagna è un provvedimento adottato già da diverso tempo, in Italia sembrava qualcosa di irraggiungibile, almeno fino a qualche giorno fa quando il preside del liceo Artistico Nervi Severini a Ravenna lo ha introdotto per tutte le studentesse che ne avranno bisogno.

Congedo mestruale in un liceo di Ravenna

Alle ragazze che soffrono di dismenorrea sarà data la possibilità di non frequentare le lezioni per un massimo di due giorni al mese senza che le assenze rientrino nel computo di quelle che devono essere considerate per la validità dell’anno scolastico. Per potere essere ammessi agli scrutini finali, infatti, gli studenti devono frequentare almeno i tre quarti dell’orario annuale. Il congedo esclude da questo computo i due giorni mensili riconosciuti per i dolori mestruali.

Un’iniziativa storica che potrebbe diventare un esempio da seguire anche per le realtà lavorative e che il preside Gianluca Dradi ha definito un primato – è infatti la prima ed unica iniziativa del genere adottata da una scuola in Italia. Un merito che spetta al liceo che ha approvato il provvedimento ma anche alle studentesse rappresentanti che si sono fatte portavoce di una necessità espressa da molte ragazze della scuola, che hanno lamentato forti sofferenze per i crampi mestruali tali da rendere difficili le attività scolastiche. Testimonianze che sono state riportate al preside ed alla dirigenza che si è mossa adottando un provvedimento ad hoc sulla base di quanto accade in Spagna.

Assenze considerate al pari di quelle per malattia

Le assenze dovute ai disturbi mestruali saranno considerate al pari di quelle giustificate per malattie certificate. Secondo il regolamento approvato, infatti, le studentesse con dismenorrea dovranno presentare un certificato medico all’anno che attesti questa sindrome per vedersi riconoscere fino a due giorni al mese come deroghe al vincolo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. «Attraverso questi regolamenti comunichiamo alle studentesse e agli studenti che la scuola riconosce i loro problemi e i loro bisogni e che intende, nei limiti del possibile, affrontarli per creare un ambiente accogliente e inclusivo», ha dichiarato Dradi.