Ravenna, bambino ricoverato per salmonella: sequestrato ovetto Kinder

Come riporta il Corriere della Romagna, un bambino di 12 anni si è sentito male subito dopo aver mangiato un ovetto Kinder Sorpresa. Portato all’ospedale di Ravenna, dai medici gli è stata diagnosticata la salmonella. In seguito all’esposto presentato dalla famiglia, si attendono le analisi sul dolcetto, sequestrato dopo l’intervento dei Nas.

Salmonella, il Ministero della Salute aveva ritirato per precauzione quattro prodotti Ferrero

Il dodicenne, che intanto è stato già dimesso dall’ospedale, ha cominciato ad accusare dolori subito dopo aver mangiato l’ovetto di cioccolato, acquistato circa due settimane fa in un supermercato di Ravenna. Nei giorni scorsi, in via precauzionale il Ministero della Salute aveva ritirato dal mercato italiano quattro prodotti: i Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous”, Kinder Schoko-Bons. Tutti i dolcetti sono stati prodotti nella fabbrica belga di Arlon, poi temporaneamente chiusa, dove un focolaio di salmonella ha fatto scattare l’allerta, per la possibile correlazione dei dolcetti con oltre 150 casi riscontrati di malattia nei bambini, tra Inghilterra, Irlanda, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Belgio.

Salmonella, per Ferrero non c’è correlazione con i casi che si sono verificati all’estero

Successivamente, era emersa la causa del focolaio: nello stabilimento Ferrero di Arlon, il ceppo di salmonella era già stato rilevato in un serbatoio di latticello nel dicembre 2021. Dopo aver adottato tutte le norme igieniche del caso, i test avevano evidenziato una negatività al batterio e per questo la produzione era ripresa regolarmente. Così come la distribuzione dei prodotti. A fine marzo, però, si erano verificati i primi casi di salmonella, che hanno portato a inizio aprile l’autorità per la sicurezza alimentare in Belgio a ritirare l’autorizzazione alla produzione. Secondo il colosso di Alba, al momento in Italia non c’è nessun collegamento con il consumo di prodotti Kinder e i casi di salmonella accertati all’estero.