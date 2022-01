Rave party di Capodanno, 500 ragazzi hanno occupato un casolare vicino ad Arezzo

Nella notte delle feste cancellate, l’Alpe di Poti, ovvero il complesso montuoso più vicino ad Arezzo, ne ha ospitata una decisamente proibita, che tra l’altro non è ancora finita: dalle ore 21 del 31 dicembre è infatti in corso un rave party, con circa 500 partecipanti, che hanno occupato un vecchio casolare vicino all’ex fabbrica di acque Fontemura. Le forze dell’ordine stanno presidiando la zona, ma i partecipanti non sembrano voler andare via.

Rave party di Capodanno, partecipanti da tutta Europa

I partecipanti al rave sono arrivati con casse e attrezzature per fare musica attorno alle 21 di ieri sera, sistemandosi in un terreno tra un vecchio albergo abbandonato e i ruderi di un casolare, in una zona quasi disabitata e boschiva, che si può raggiungere solo percorrendo strade strette e in parte sterrate. Ma, essendo circa 500, non sono certo passati inosservati. E così le forze dell’ordine sono state prontamente allertate. Giunte sul posto, hanno tentato di disperdere e allontanare i partecipanti, provenienti da tutta Europa, che però non si sono dimostrati di questo avviso.

Rave party di Capodanno, ferito un passante

Nella notte si sono verificati momenti di tensione con le forze dell’ordine che hanno eseguito posti di blocco. per fermare l’afflusso delle auto sulla strada che porta all’Alpe di Poti. E non solo: un signore, residente in zona, è stato ferito lievemente da uno dei partecipanti durante una discussione, nata a causa di un camion che stava bloccando la strada. La vicenda ricorda quanto accaduto pochi mesi fa, in occasione di un altro rave abusivo organizzato sempre in Toscana. I ragazzi sono assembrati nel casolare e non sembrano avere intenzione di andarsene. «La situazione è sotto controllo e abbiamo aperto un dialogo con gli organizzatori», ha dichiarato il questore di Arezzo, Dario Sallustio. «Siamo riusciti a intervenire subito grazie al monitoraggio dei social media dove si sono organizzati per il party abusivo e abbiamo evitato che confluissero più persone. Contiamo di risolvere la situazione in giornata», ha affermato il prefetto Maddelena De Luca.