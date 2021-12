Alla fine il drammatico bilancio conta nove morti e oltre 100 sfollati. Dopo la tragedia accaduta in Sicilia con l’esplosione della rete del gas che ha raso al suolo un intero paese, Ravanusa nella provincia di Agrigento, forse Paolo Gallo qualche conseguenza sulla sua posizione dovrebbe trarla. L’amministratore delegato di Italgas, società pubblica (Cdp Reti è il primo azionista con il 26 per cento, cui si aggiunge il 13,5 per cento detenuto da Snam) e quindi con ancora più doveri di una privata, finora non ha proferito verbo, ma prima o poi dovrà dare spiegazioni di quanto è successo. E non sarà certo facile. Intanto è stata aperta un’inchiesta per disastro e omicidio colposo plurimo. Per ora non ci sono indagati, ma una volta concluse le ricerche dei dispersi, i magistrati cominceranno a farsi qualche domanda sul gestore delle forniture. Soprattutto, considerando che già nel 2014 erano state scoperte falle nel sistema della rete Italgas dell’Agrigentino, costruita tra il 1984 e il 1986. Falle a cui non è stato posto rimedio, a quanto sembra.

La politica di Italgas che paga i fornitori in ritardo

Ma è l’intero meccanismo di manutenzione delle reti di Italgas in tutta Italia che dovrà essere passato al vaglio degli organi competenti. Prima di tutto per vedere se ci siano altre situazioni a rischio. E poi per capire come funziona il rapporto tra Italgas e i fornitori. Perché già nel recente passato Gallo era stato accusato di fare una politica di gestione dei fornitori che tende a mettere in difficoltà le piccole imprese, e questo proprio nel momento in cui è affidato a Cdp il compito di sostenere lo sviluppo delle pmi. Infatti, Gallo e il nuovo capo degli acquisti (Raffaella Marcuccio, proveniente dal procurement di Indesit dopo essere stata a lungo nel gruppo Fiat) hanno preso l’abitudine di allungare i tempi di pagamento dei fornitori, suscitando la protesta di moltissime aziende.

Uno scaduto di circa 100 milioni di euro

E anche quest’anno, come l’anno scorso, sono stati bloccati i pagamenti di novembre e dicembre – con tutta probabilità verranno liquidati a gennaio – creando così uno “scaduto” che secondo quanto risulta a Tag43 si aggira si aggira intorno ai 100 milioni. Questo per “tirare a lucido” la Pfn (posizione finanziaria netta, rappresentata dal debito finanziario lordo al netto della cassa e delle altre disponibilità liquide), al fine di presentare conti sfavillanti ma anche per incidere sulla parte variabile degli emolumenti dei vertici. Negli anni scorsi, per esempio, il peso assegnato alla Pfn nella determinazione dell’incentivo dell’amministratore delegato era del 30 per cento.

Il prossimo aprile l’ad Gallo e il cda di Italgas sono in scadenza

Ora è del tutto evidente che fornitori strozzati equivalgono a cattive forniture. Vale la pena adottare una simile politica aziendale? Italgas ha una rendita di posizione che la rende ricca, che senso ha mettere in difficoltà le centinaia di aziende che lavorano per lei? E che senso ha fare maggiori profitti, e per di più in questo modo, quando vengono poi impiegati per andare a comprare reti all’estero? L’ultimo caso è l’acquisizione, in sede di privatizzazione, della Depa Infrastrutture, che gestisce il grosso della distribuzione di metano in Grecia, costata 733 milioni (per il 100 per cento). Molte le domande che aspettano una risposta. Non ultima cosa pensino i nuovi vertici di Cdp. Gallo era stato riconfermato per il secondo mandato nel 2019 da Fabrizio Palermo, su suggerimento dei 5 stelle, e quindi scadrà ad aprile dell’anno prossimo. Ma ora la vicenda siciliana potrebbe accelerare un cambiamento che comunque dopo quanto successo a Ravanusa appare inevitabile.