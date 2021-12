Come una bomba. Verso le 20.30 un boato ha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa, paese agrigentino di oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo. La tremenda esplosione sembra sia stata causata dallo scoppio di un tubo del metanodotto che ha innescato lo scoppio che ha devastato quattro palazzine e ne ha danneggiate altre tre e facendo divampare un incendio. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto. Ecco cosa sappiamo finora.

Ravanusa, finora recuperati tre cadaveri. Due donne trovate vive

Il bilancio, ancora senza certezze, parla di 12 persone coinvolte nell’esplosione determinata dalla fuga di gas che ha distrutto le palazzine a Ravanusa. I vigili del fuoco hanno trovato tre cadaveri (Pietro Carmina, Enza Zagarro e Liliana Minacori). Due donne sono sopravvissute: Rosa Carmina e Giuseppina Montana. Sei ancora i dispersi. Quattro di questi abitavano nella stessa palazzina crollata mentre altri due, tra cui un’infermiera trentenne incinta che doveva partorire mercoledì, erano andati a trovare dei parenti.

L’esplosione nei pressi di via Trilussa ha coinvolto 7 palazzine



L’esplosione a Ravanusa nella zona di via Trilussa ha provocato il crollo di 4 palazzine e ne ha danneggiate altre tre, coinvolgendo almeno sei abitazioni. Sono almeno 100 gli sfollati. La zona della deflagrazione, dove si sono recate decine di persone che non riescono a rintracciare i parenti che vivevano negli stabili, sembra un campo di battaglia. Calcinacci, pezzi d’infisso, mobili, porte sono stati scagliati a decine di metri dal luogo dell’esplosione. L’energia elettrica è stata tolta in tutta la zona. La protezione civile regionale dice che le fiamme, sprigionate dopo lo scoppio, sono state spente ma «sacche di gas della rete cittadina impediscono l’accesso in sicurezza sulle macerie».

Si indaga ancora sulle cause dello scoppio: «Forse l’esplosione innescata dall’ascensore»

Tra le cause della rottura del tubo di metano a Ravanusa potrebbe esserci il maltempo. Secondo il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino, «la perdita di gas è stata molto ingente e non generata da un singolo impianto ma nella rete. Il gas si è accumulato o nel sottosuolo o in un ambiente chiuso. A innescare l’esplosione potrebbe essere stata anche l’attivazione dell’ascensore». Accertamenti più approfonditi sono attesi nei prossimi giorni.

I soccorsi: dalla Protezione Civile alle scuadre speciali dei vigili del fuoco

La squadra speciale dei vigili del fuoco di Palermo e tre gruppi di volontari (Procivis, Guardia costiera ausiliaria e Croce rossa) hanno raggiunto Ravanusa per i soccorsi e per partecipare alle ricerche dei dispersi. «L’impegnò dei vigili del fuoco non si ferma e non si fermerà», ha detto il capo del corpo nazionale Guido Parisi, «fino all’ultimo cercheremo di estrarre vive le persone coinvolte nei crolli». Sono un centinaio i vigili del fuoco che stanno lavorando sulle macerie, tra i quali ci sono diverse squadre Usar, gli specialisti delle ricerche in contesti complessi.

La procura di Agrigento indaga per disastro colposo e omicidio colposo



La procura di Agrigento è competente per l’inchiesta sull’esplosione e ha aperto un’inchiesta per disastro e omicidio colposo, a carico di ignoti. I pm hanno sequestrato un’area di 10mila metri quadrati. Il procuratore Luigi Patronaggio e il pm di turno Sara Varazzi si sono recati in Comune per incontrare il sindaco alla presenza dei vertici delle forze di polizia e del capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. Nel corso dell’incontro è stato pianificato anche come proseguire le ricerche dei dispersi e sulle misure da prendere per impedire atti di sciacallaggio quando l’area sarà messa in sicurezza. La procura ha già nominato un consulente tecnico e nelle prossime ore i magistrati e gli investigatori faranno un nuovo sopralluogo con i vigili del fuoco. «Faremo una mappatura attenta dei luoghi: partiamo da una fuga di metano ma non escludiamo alcuna pista», ha detto Patronaggio, «al momento c’è un’area di 10mila metri quadrati sotto sequestro, interessata dall’esplosione. Non è escluso che dopo il nuovo sopralluogo possa essere più estesa».