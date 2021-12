Esplosa una palazzina a Ravanusa, in provincia di Agrigento: dispersi tra le macerie

Dodici dispersi, tra loro anche tre bambini, una donna incinta e il marito. Ma è ancora purtroppo provvisorio il bilancio dell’esplosione della palazzina di quattro piani a Ravanusa, in provincia di Agrigento. La deflagrazione, nella serata di ieri, sabato 11 dicembre, sarebbe avvenuta a causa di una fuga di gas. Da determinare, invece, le ragioni che l’hanno provocata. Dalle prime ricostruzioni, l’incidente di via Galilei sembrerebbe dovuto all’esplosione di una bombola, anche se, con il trascorrere dei minuti, prende sempre più quota anche l’ipotesi dello scoppio di un tubo del metanodotto cittadino. Danneggiate anche altre tre palazzine, mentre i tecnici dell’Italgas sono al lavoro per mettere in sicurezza l’intera rete locale. Aperta, intanto, un’inchiesta presso la procura della Repubblica.

L’appello su Facebook del sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo

Su Facebook, immediatamente, è arrivato l’accorato appello del primo cittadino Carmelo D’Angelo: «Quello che è successo è un disastro», ha detto. «Chiedo aiuto a chiunque avesse un’autobotte, venite sul posto». Da quel momento diverse squadre di volontari della Protezione Civile, dei vigili del fuoco, della Croce Rossa e della guardia costiera ausiliaria, provenienti da diversi comuni dell’Agrigentino si sono riversate a Ravanusa.

L’esplosione avvenuta intorno alle 20,30 a Ravanusa

Il paese è stato sconvolto dall‘esplosione intorno alle 20.30, quando numerosi cittadini terrorizzati si sono riversati sulle strade e numerose sono state le segnalazioni di quanti cercavano parenti dispersi tra le macerie. In totale il comune è abitato da circa diecimila persone e si trova a una cinquantina di minuti d’auto d’Agrigento, due ore invece ci vogliono per raggiungere Palermo. «Sono vicino alla comunità di Ravanusa che sta vivendo momenti di apprensione in seguito all’esplosione causata da una fuga di gas. Prego per quanti si stanno impegnando nel contenere il pericolo e per accertare la sperata assenza di vittime», ha detto il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano.