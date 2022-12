Rauti e La Russa celebrano l’anniversario del Msi: il Pd chiede le dimissioni

Mesi fa fu la fiamma nel logo di Fratelli d’Italia a far fioccare le polemiche sul partito di Giorgia Meloni. Ora, invece, sono Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa, e Ignazio La Russa, presidente del Senato, i bersagli delle critiche. La causa, però, è la stessa: l’Msi. In occasione dell’anniversario della fondazione del Movimento sociale italiano, datata 26 dicembre 1946, tanto Rauti quanto La Russa hanno voluto omaggiare il partito. E per questo hanno ricevuto aspre critiche soprattutto dall’opposizione e dal Pd, che ora ne chiede le dimissioni.

L’omaggio di Rauti e La Russa

Isabella Rauti, tra i due, è stata la prima a scivolare sull’Msi. Il suo omaggio era rivolto a Pino Rauti, che del Movimento sociale italiano è stato segretario. E la sottosegretaria ha parlato di «radici profonde che non gelano mai», ricevendo dure contestazioni. Le stesse che, poche ore più tardi, ha ricevuto Ignazio La Russa. Il suo ricordo va al padre, con un post su Instagram in cui mostra un’immagine d’epoca con tanto di simbolo e fiamma tricolore, la stessa attualmente inserita nel logo di Fratelli d’Italia. Il padre di La Russa, spiega Ignazio, «fu fra i fondatori del Movimento sociale italiano in Sicilia e scelse il Msi per tutta la vita, la via della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione italiana».

Il Pd chiede le dimissioni

Sui social o attraverso i media, sono stati deputati e senatori del Pd a farsi sentire, chiedendo le dimissioni. Stefano Vaccari scrive su Twitter: «Solo qualche giorno fa hanno giurato sulla Costituzione antifascista ed ora esaltano fondatori, nascita e storia del Msi. Isabella Rauti e Ignazio La Russa sono incompatibili con i loro ruoli di governo e istituzionali. Una deriva culturale inqualificabile. Dimissioni». L’ex presidente della Camera Laura Boldrini rincara la dose: «Zero senso delle istituzioni. Svilita la seconda carica dello Stato». E ancora Malpezzi: «Con tutto l’umano rispetto per i padri di Isabella Rauti e Ignazio La Russa le loro uscite nostalgiche verso il Msi sono gravi. Chi rappresenta le Istituzioni non può non ricordare che le radici democratiche del Paese e la nostra Costituzione sono antifasciste».

La replica: «Piena adesione del Msi alla democrazia è storia»

Mentre il coro che invoca le dimissioni aumenta minuto dopo minuto, a replicare è stato Emiliano Arrigo. Si tratta del portavoce di Ignazio La Russa, che in una nota scrive: «Mi domando se chi strumentalmente sta polemizzando contro il Presidente del Senato abbia veramente letto il suo post. La piena adesione del Msi alla democrazia e al Parlamento è storia e nessuno può negarla».