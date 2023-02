Isabella Rauti come Joe Formaggio: fotografata con un mitra in mano

Dopo Joe Formaggio, anche la senatrice di Fratelli d’Italia e sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, si è fatta fotografare con un mitra in mano. Accade ad Abu Dhabi, alla fiera Idex-Navdex, uno dei saloni più importanti al mondo per quanto riguarda fucili e armi varie, soprattutto semiautomatiche. Una foto la ritrae con in mano una mitraglietta, così come accaduto pochi giorni fa al collega veneto durante la fiera della caccia di Verona, polemiche comprese. In compagnia della Rauti, scrive La Stampa, ci sarebbe stato anche Luca Munaretto, un amico di Joe Formaggio, lo stesso che ha accompagnato il consigliere regionale nel capoluogo del Veneto per la fiera della caccia.

Formaggio su Rauti: «Io e lei non facciamo nulla di male»

Proprio Joe Formaggio ha pubblicato le fotografie della sottosegretaria, ribattendo ancora una volta alle polemiche che l’hanno visto protagonista dopo il 12 febbraio, giorno in cui si è fatto immortale con un mitra in mano. Mentre Isabella Rauti si era limitata a un messaggio istituzionale senza alcuna foto con armi in mano: «Secondo giorno di visita alla fiera Idex-Navdex di Abu Dhabi. Incontro con le imprese e le eccellenze italiane nel settore della difesa». Formaggio al Giornale di Vicenza dichiara: «Io e Rauti non facciamo nulla di male nel sostenere le lobby dei cacciatori e delle armi che, peraltro, conosco bene. La mia è solo coerenza».

Rauti non risponde, Formaggio attacca chi lo accusa

La sottosegretaria, intanto, non è ancora intervenuta sulla vicenda. Joe Formaggio dal canto suo non accenna a smettere: «Quella foto sta facendo il giro di Albettone, dove risiedo e dove sono stato sindaco e dove abita anche Munaretto, titolare del più grande poligono italiano, che io stesso ho contribuito a realizzare. Nella foto tenevo in mano un mitra proprio come la sottosegretaria. Allora, spiegatemi: dove sta la differenza? Forse nel fatto che quella foto non è finita su un sito istituzionale?». La sua foto, infatti, era stata pubblicata sul profilo Instagram del consiglio regionale del Veneto.