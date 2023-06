Tourist Trophy 2023, il pilota spagnolo Raul Torras morto per un incidente in gara

Tragedia al Tourist Trophy 2023: ha perso la vita il pilota spagnolo Raul Torras. Il pilota ha perso la vita durante una delle fasi più rischiose di questa competizione dalla celebre tradizione nel motorsport: è la 267a vittima del Tourist Trophy.

STATEMENT: RAUL TORRAS MARTINEZ

It is with great sadness that the Isle of Man TT Races can confirm the loss of Raul Torras Martinez following an incident on the final of lap of today's Supertwin Race.

Our heartfelt condolences go to Raul’s family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/5gV3Lf8Fgn

— Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 6, 2023