Lazio, Raul Moro picchiato e derubato dell’auto sul Grande Raccordo Anulare

Disavventura per il calciatore spagnolo della Lazio Raul Moro, picchiato e rapinato sul Grande Raccordo Anulare a Roma. L’attaccante 19enne stava viaggiando insieme al padre su una Mercedes Classe A, quando all’altezza del chilometro 26, nei pressi dello svincolo per via Pontina, quattro persone hanno bloccato la vettura su cui si trovavano i due. Dopo averli picchiati, i malviventi sono fuggiti con la loro auto. È successo attorno alle 23 di ieri sera.

Raul Moro, nell’aggressione ha riportato la frattura del setto nasale

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i falchi della Squadra mobile di Roma e i poliziotti del commissariato Fidene e delle Volanti. Raul Moro e il padre sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al Casilino. Come emerso dalle indagini, i quattro rapinatori si sono finti dei poliziotti e hanno chiesto a chi era a bordo della Mercedes di accostare. Poi l’aggressione: due dei rapinatori hanno colpito con calci e pugni Raul Moro e il padre, che sono finiti a terra. L’attaccante della Lazio ha riportato la frattura del setto nasale. La vettura del calciatore, a bordo della quale si sono allontanati i quattro ladri, è stata poi ritrovata: la macchina dell’attaccante spagnolo della Lazio era stata abbandonata nei pressi di Castel Giubileo, dalla parte opposta del Grande Raccordo Anulare. A fine gennaio aveva subito una rapina a mano armata un altro giocatore della Lazio, il centrocampista croato Toma Basic.

Raul Moro, chi è l’attaccante della Lazio che è stato picchiato e rapinato

Raúl Moro Prescoli è nato ad Abrea, in Catalogna, il 5 dicembre 2002. Attaccante esterno, è stato acquistato nel 2019 dalla Lazio, che lo ha prelevato dal Barcellona: vanta 20 presenze in prima squadra, tra Serie A, Coppa Italia e Europa League, senza alcuna rete segnata. Nella stagione 2020/21 è stato capocannoniere della Coppa Italia Primavera, con 6 gol. A ottobre 2021 ha esordito nella nazionale Under 21 spagnola.