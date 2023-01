Ratzinger e l’oscenità dell’esposizione mediatica delle spoglie

Non occorre aver letto Baudrillard per accorgersi che nell’esposizione delle spoglie del papa emerito c’è un che di osceno. La consuetudine con la quale consumiamo in questi giorni la morte di Ratzinger, più che altro attraverso gli schermi che la diffondono, vorrebbe testimoniare una vicinanza, mentre non fa altro che aumentare la distanza spettacolare con cui la contempliamo. L’immagine del feretro si alterna su TikTok alle esibizioni della vita: un’altra specie di pornografia, cambia la colonna sonora, Bach si interrompe di colpo sul ritornello di Wednesday e non si sa quale dei due sia più lugubre. Un alberello di Natale fa capolino dietro la salma del santo Padre, uguale a quello che si intravede negli interni delle case dei tiktoker, con la tv accesa sulla serie di Netflix, mentre copiano le mosse di Jenna Ortega.

Quei video amatoriali che indugiano sui particolari

Gli schermi – quelli dello smartphone, quelli del pc, quelli al plasma – fanno questo miracolo: appiattiscono le immagini, le mischiano, le rendono sovrapponibili, così il volto mummificato di un Papa non è diverso da quello dello zio Fester della famiglia Addams, la morte pubblica di un potente della terra dialoga sui social con l’umorismo macabro di una serie televisiva. Era successo anche con la Regina Elisabetta ma il contrasto con Ratzinger appare fortissimo: la fastosità di quella morte, il lusso, la coreografia non hanno niente da spartire con questa salma composta e adagiata in terra, restituita da milioni di telecamere e di video amatoriali nei particolari (primi piani sulle unghie del Papa, mentre le mani irrigidite stringono un rosario). Nessuno ha visto la regina Elisabetta morta, ci siamo dovuti accontentare del cerimoniale che la celebrava. Non si sa chi abbia invece deciso che il cadavere di Ratzinger andasse mostrato in questo modo anche se si è sempre fatto così, perché un Papa è per definizione santo, e il corpo diventa subito reliquia, non serve aspettare, le leggi della divulgazione planetaria del verbo esigono che la distanza venga azzerata. La salma mummificata non ha nemmeno bisogno di un’urna di vetro che la protegga.

La morte diventa oggetto di spettacolarizzazione mediatica

La differenza è che oggi ciò che appare sugli schermi non è altro che un rimando di segni e la morte non sfugge – anzi partecipa – alla comunicazione spettacolare di massa. La televisione italiana ci ha messo del suo, dedicando all’uscita di scena di Ratzinger un tempo dilatato e infinito: troppo per un Papa che non è mai stato nel cuore della gente. Una morte come quella che ognuno di noi augura a sé stesso, intima, non è consentita a chi deve essere esempio di santità. È un paradosso: in una società agnostica e mondana che rimuove la morte, che vorrebbe non esistesse e quindi la nega, la modernità della Chiesa sta nel farla vedere, nel farne oggetto mediatico: la risposta a Wikileaks che, nei suoi dispacci indirizzati al governo Usa 10 anni fa, accusava il Vaticano di essere ostile ai mezzi di comunicazione, tecnofobico, fuori dal tempo.