Raquel Welch, è morta: l’attrice-icona del cinema aveva 82 anni

È morta a 82 anni l’attrice Raquel Welch, come riportato dal sito americano TMZ. L’attrice è morta questa mattina dopo una breve malattia e i giornalisti di TMZ hanno appreso la notizia dai familiari.

La carriera di Raquel Welch

Raquel Welch, pseudonimo di Jo Raquel Tejeda, ha iniziato la sua carriera nel 1964 grazie al film Madame P… e le sue ragazze di Russell Rouse. Successivamente, ha recitato al fianco di Elvis Presley nel film Il cantante del luna park. Tuttavia, il successo per lei arriva circa 10 anni dopo. Grazie alla sua interpretazione nel film I tre moschettieri del 1973 ha ottenuto il premio Golden Globe come miglior attrice per una commedia.

Nel 1977 ha recitato al fianco di Jean-Paul Belmondo nel film L’animale. Era conosciuta per la sua prorompente bellezza e ha recitato anche in produzioni italiane. Nella fattispecie, nel film del 1966 Spara forte, più forte… non capisco! di Eduardo de Filippo e Le Fate di Mauro Bolognini.

La vita privata dell’attrice

Raquel Welch è stata considerata un sex symbol e una diva cinematografica degli anni ’60 e ’70. Non a caso, è stata inserita dalla rivista Empire nel 1995 nella lista delle 100 star più sexy nella storia del cinema mentre Playboy la mise al terzo posto nella classifica delle 100 star più sexy del 20esimo secolo.

Nel corso della sua vita la Welch ha avuto quattro mariti. Il primo matrimonio è stato con James Welch dal ’59 al ’65. Da questa unione, sono nati i due suoi figli, Tahnee Welch e Damon Welch. L’attrice poi si è sposata con Patrick Curtis nel 1967, un ex baby attore e nipote del noto regista Billy Wilder, da cui divorzierà nel 1973. Il terzo matrimonio per l’attrice è avvenuto nel 1980 quando si è unita con Andrè Weinfeld. I due hanno divorziato nel 1990. L’ultimo marito di Rachel Welch è stato Richard Palmer. Il matrimonio è avvenuto nel 1999 mentre il divorzio nel 2008.