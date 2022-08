La Rappresentante di Lista accusa Salvini: «Becero abusatore di hit»

Pare proprio che la Lega e il mondo della musica non siano esattamente in sintonia. Dopo il botta e risposta tra J-Ax e Salvini, arriva il tweet della band La Rappresentante di Lista. Il gruppo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che su Twitter si definisce «Queer pop band», ha risposto ad alcuni fan che segnalavano di aver ascoltato la canzone Ciao Ciao durante un comizio leghista. Il duo non ha particolarmente gradito l’accostamento tra la propria hit, presentata durante lo scorso Sanremo e molto apprezzata in questi mesi, e la stessa Lega, distante dalle posizioni politiche prese in passato, anche sul palco dell’Ariston.

Il tweet: «Becero abusatore di hit»

Al fianco di una emoji inequivocabile, sul profilo de La Rappresentante di Lista bastano poche parole per accendere la polemica. «Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit», scrivono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Immediata la reazione dei loro fan, con migliaia di like e commenti, tra chi dà loro ragione e chi, invece, li critica per l’esternazione. Alcuni utenti hanno anche ricordato che fu proprio Salvini ad accusarli di aver portato sul palco dell’Ariston il saluto comunista, utilizzando sui social il fermo immagine di parte della coreografia.

Ci arriva voce che al comizio di S4lvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit. 🤮 — la Rappresentante di Lista (@LRDLofficial) August 4, 2022

Il botta e risposta con J-Ax

Ma Salvini e il mondo della musica sembrano cozzare sempre di più. Già nelle scorse ore, prima dell’esternazione de La Rappresentante di Lista, il leader della Lega si era difeso dalle parole pronunciate dal rapper J-Ax durante un’intervista. Quest’ultimo ha parlato, tra l’altro, di Salvini come «politico nel senso dispregiativo». «Amico mio, non avere paura della scelta degli italiani, prima vinciamo e poi facciamo una cantata insieme!», ha risposto il leader della Carroccio.