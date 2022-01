Rapporto Oxfam, chi sono i 14 nuovi miliardari in Italia

Non solo i paperoni americani, i vari Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault e Mark Zuckerberg. Secondo il rapporto Oxfam anche in Italia la pandemia da Covid ha sortito l’effetto di ampliare la forbice tra ricchi e poveri. Nel nostro paese i dati evidenziano come l’1 per cento più ricco della popolazione detenga una quota di ricchezza 50 volte superiore a quella detenuta dal 20 per cento più povero. Analizzando la lista, inoltre, si evidenzia come in Italia ci siano ben 14 miliardari in più in elenco. Se si mettono insieme i 40 miliardari italiani più ricchi, si accumula la ricchezza netta del 30 per cento degli italiani, cioè di 18 milioni di persone.

La classifica Forbes: chi sono i nuovi miliardari

Nella classifica Forbes, l’elenco dei nuovi nomi sarebbe stato di 14 in più, ma è stato tolto Ennio Doris, scomparso il 24 novembre 2021. A guidare i nuovi miliardari inseriti in classifica è Sergio Stavanato con 3,9 miliardi di dollari, seguito da Alberto Bombassei con 2,6 miliardi e John Elkann con 2,2. Si fermano a 2,1 sia Marina Prada che Alberto Prada, mentre più indietro a 1,6 ci sono Giuliana Caprotti, Marina Caprotti e Barbara Benotton. 1,3 miliardi per Antonio ed Emma Marcegaglia, 1,1 per Nerio Alessandri e uno, a chiudere l’elenco, per Enrico Preziosi, Andrea Della Valle e Simona Giorgetta.

Ferrero guida la classifica

Nelle prime posizioni la classifica di Forbes non cambia di molto. In testa c’è sempre Giovanni Ferrero, che vede aumentare il proprio patrimonio dai 24,5 miliardi di dollari del 2020 ai 33,3 del 2021. In seconda posizione, a tallonarlo, c’è Leonardo Del Vecchio, che ha visto i suoi 16,1 miliardi raddoppiare fino agli attuali 32,4. Seguono Stefano Pessina, Massimiliana Landini Aleotti, Silvio Berlusconi e Giorgio Armani.

Non solo ricchi, in Italia un milione di individui e 400mila famiglie in povertà

L’altra faccia della medaglia riguarda, però, i nuovi poveri. Secondo il rapporto Oxfam oltre un milione di individui e 400mila famiglia sono sprofondate fino a toccare la povertà. Secondo Elisa Bacciotti, responsabile delle Campagne di Oxfam Italia, «il quadro sociale avrebbe potuto essere ancor più grave, se il governo non avesse potenziato le misure di tutela esistenti e messo in campo strumenti emergenziali nuovi di supporto al reddito». Si parla anche di un 6 per cento di crescita tra gli working poor, cioè coloro che non guadagnano abbastanza per vivere pur lavorando. Pesa il part-time, con donne, giovani e stranieri i più colpiti.