Rapporto sul Clima Onu: nel 2022 scioglimento dei ghiacciai a livello record

L’organizzazione meteorologica mondiale, anche definita OMM, ha pubblicato il rapporto sulla situazione clima a Ginevra per la vigilia della Giornata della Terra 2023. La situazione è davvero drammatica visto che lo scioglimento dei ghiacciai ha raggiunto un livello record.

Il rapporto dell’Onu sui ghiacciai nel 2022

Allarme del clima alla vigilia della Giornata della Terra nel 2023, l’Onu fa notare che i ghiacciai del mondo si sono sciolti nel 2022 ad una velocità superiore e la loro salvaguardia è di fatto una causa persa mentre i vari indicatori del cambiamento climatico hanno raggiunto livelli record. «La partita è già persa per i ghiacciai perché la concentrazione di CO2 è già troppo alta», ha detto Petteri Taalas, capo dell’Organizzazione mondiale della meteorologia che ha pubblicato il rapporto annuale sullo stato del clima. L’OMM ha anche aggiunto che «il ghiaccio marino antartico ha raggiunto il livello più basso mai registrato e lo scioglimento di alcuni ghiacciai europei ha letteralmente superato i record». La temperatura media globale nel 2022 è stata di 1,15 gradi sopra la media del 1850-1900 e gli anni dal 2015 al 2022 sono stati gli otto più caldi dall’inizio della registrazione strumentale nel 1850.

Cos’è l’OMM

L’organizzazione meteorologica mondiale, è nata dall’International Meteorological Organization, fondata nel 1873 ed è stata trasformata nel 1951 in agenzia delle Nazioni Unite nel campo della meteorologia, sia come tempo atmosferico che come climatico, idrologia e scienze geofisiche legate alla salute del pianeta Terra. L’organizzazione ha la sua sede a Ginevra in Svizzera. Fanno parte dell’OMM gli Stati membri e Territori, che collaborano su scala globale per lo sviluppo e nelle attività operative nel campo della meteorologia e della idrologia. Inoltre l’organizzazione è governata dal Congresso meteorologico mondiale denominato «World Metereological Congress» che si riunisce ogni quattro anni per decidere le politiche dell’organizzazione, per approvare i piani a lungo termine, per approvare sui piani finanziari dell’OMM, e infine per adottare i regolamenti tecnici per la meteorologia e l’idrologia.