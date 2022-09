Il rapper Timal picchia il cane e pubblica il video: arrestato

Il 25enne rapper francese Ruben Louis, in arte Timal, è finito nell’occhio del ciclone dopo il video, pubblicato sul proprio profilo Snapchat, in cui prende a calci in testa uno dei suoi due cani. Una vicenda che ha indignato i fan e per cui adesso l’artista rischia il carcere, oltre a una multa già comminata di 6mila euro da versare al tribunale di Meaux per «atti di crudeltà verso un animale domestico». La clip è stata pubblicata due giorni fa. Gli animali, due pit bull, sono stati sequestrati e sottratti a Timal, che avrà il divieto di tenerne altri per almeno cinque anni. Entrambi i cani sono stati affidati a un’associazione di protezione degli animali mentre i fan stanno pensando già di boicottarlo.

La difesa: «Non ha sempre trattato così gli animali»

Elise Arfi, l’avvocato di Timal, ha immediatamente difeso il giovane. Secondo lui «il video non è affatto rappresentativo del modo in cui ha sempre trattato i suoi animali». E a difenderlo è stato anche il rapper Booba, che con lui ha pubblicato il singolo Chameleon a fine agosto: «Hai sbagliato con questo, ma dimostrerai loro che non sei cattivo». Il rapper francese di origini del Guadalupa ha pubblicato tre album in carriera dal 2018 in poi, ma ora rischia di subire il boicottaggio dei suoi stessi fan.

Dai fan su Twitter alle denunce delle associazioni

Immediate le reazioni negative dei fan sui social. Si va dal semplice «ora inizia il boicottaggio» al «QI vicino allo 0», per citare solo due dei tanti Tweet che sono stati dedicati alla vicenda. Contro Timal sono state presentate anche svariate denunce da parte delle associazioni 30 Million Friends, che ha chiesto la messa in sicurezza del cane, e di Action protection animal. Proprio da queste segnalazioni la polizia ha aperto l’indagine, prendendole in custodia nella periferia di Parigi e denunciandolo per abusi sugli animali. La presidente di Action protection animale spiega: «Abbiamo presentato una denuncia per atti di crudeltà. I cani? Sono molto impauriti». Per il codice penale francese la pena per maltrattamenti di animali arriva fino a 3 anni di reclusione e a 45mila euro di multa.