Chi è il rapper russo Oxxxymiron, “agente straniero” per il Cremlino

Il ministero degli Interni della Federazione Russa ha etichettato il rapper Oxxxymiron, molto popolare tra i giovani del Paese, come «agente straniero». L’artista 37enne, uno dei tanti russi che hanno lasciato il Paese da quando il Cremlino ha inviato truppe in Ucraina, aveva ha definito l’offensiva «una catastrofe e un crimine». Dall’estero nel corso di questi mesi ha organizzato diversi concerti a sostegno dei rifugiati ucraini.

Oxxxymiron agente straniero: cosa significa

La Russia dal 2012 usa l’espressione “agente straniero” per indicare tutte le organizzazioni o gli individui che ritiene impegnati in attività politiche con il sostegno estero. La dicitura è stata introdotta con una legge, che ha creato una lista di proscrizione in cui le autorità russe possono inserire, a propria discrezione, chiunque reputano politicamente pericoloso. Dall’entrata in vigore il testo è stato poi rafforzato, arrivando anche a prevedere il carcere per le persone accusate di essere agenti stranieri.

Chi è il rapper russo

Oxxxymiron, vero nome Miron Janovič Fëdorov, è nato a San Pietroburgo (allora Leningrado) nel 1985. Considerato uno degli artisti hip-hop più influenti e importanti in Russia, vanta un ampio seguito tra i giovani grazie in particolare all’album Gorgorod, considerato una pietra miliare del rap russo. Da sempre è noto per l’attivismo civico: nel 2019 ha partecipato alle proteste di Mosca, causate dalla situazione instabile dopo le elezioni della Duma, diventandone uno dei leader. E due anni dopo è stato arrestato durante le manifestazioni di massa in difesa di Alexey Navalny.

Tra gli agenti stranieri ci sono anche scrittori, politici, giornalisti

Anche il popolare scrittore di fantascienza Dmitry Glukhovsky, autore del romanzo post-apocalittico Metro 2033, è stato inserito nella lista di proscrizione del Cremlino, con l’accusa di aver screditato l’esercito russo. Alla lista degli agenti stranieri sono state aggiunte inoltre la politica femminista Alena Popova, che da tempo si batte per una legislazione sulla violenza domestica in Russia, e la giornalista di Radio Free Europe/Liberty, Irina Storozheva. L’etichetta “agente straniero” ricorda quella di “nemico del popolo” ampiamente utilizzata in era sovietica per definire gli oppositori del regime: Lenin la usò appena dopo essere salito al potere, già nel novembre del 1917 e fu poi Stalin a farne ricorso in modo massiccio, per bollare così chiunque osasse criticarlo.