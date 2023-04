Rapina da Fendi a Roma, rubate decine di borse: bottino da almeno 100 mila euro

Rapina allo storico Palazzo Fendi a Roma, i criminali hanno rubato decine di borse per un bottino che dovrebbe essere di almeno 100 mila euro. Il colpo sarebbe stato progettato in anticipo e messo a segno in pochi minuti.

La rapina al punto vendita Fendi a Roma

A Roma, precisamente al negozio Fendi di largo Carlo Goldoni su via del Corso, alcuni rapinatori hanno messo a segno un colpo grosso. Infatti, la banda di malviventi è riuscita a infiltrarsi nel negozio e a prelevare decine di borse per un totale che supererebbe i 100 mila euro e secondo alcune fonti, come Notizie.it, arriverebbe a ben 219 mila euro. In totale sembra che siano state prelevate ben 29 borse, un bottino enorme. Il tutto si è svolto in pochi minuti, un vero e proprio blitz studiato in ogni minimo particolare. Ovviamente, i criminali dopo aver messo a segno il colpo sono riusciti a dileguarsi e hanno fatto perdere le proprie tracce.

L’arrivo degli agenti e le indagini per il crimine

Ad accorgersi della rapina sono stati i dipendenti del negozio Fendi di Roma. Infatti, questa mattina intorno alle ore 07:00 i dipendenti hanno trovato l’ingresso del punto vendita forzato con un cacciavite e uno scalpello. Ad allertare la polizia dopo un po’ è stato il direttore del negozio. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle Volanti e del commissariato di Trevi. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti, i criminali che hanno colpito il negozio Fendi sarebbero dei professionisti. Difatti, dopo aver scassinato l’ingresso sono stati capaci di eludere l’allarme e portare a segno il colpo in un tempo molto breve. Ad ogni modo, ora gli inquirenti cercheranno di raccogliere le testimonianze e soprattutto di acquisire le immagini delle molte telecamere presenti nella zona. Solo in questo modo sarà possibile ottenere più informazioni e identificare i colpevoli.