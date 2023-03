Rapallo, ragazza di 12 anni precipita dalla finestra della scuola: è grave

Un incidente ancora senza un come e senza un perché quello avvenuto nella scuola media di via Frantini, a Rapallo, dove una ragazza di soli 12 anni è precipitata dalla finestra della sua classe. Gli alunni e le alunne di prima media erano quasi giunti al termine della lezione quando la giovane – secondo quanto ricostruito e ancora da chiarire – si sarebbe alzata improvvisamente dal banco dirigendosi verso la finestra da cui è caduta, davanti agli occhi dei compagni.

Ragazza precipitata dalla finestra della scuola a Rapallo

In queste ore, la Polizia sta ascoltando insegnanti e studenti per capire la dinamica di quanto accaduto. Intanto la ragazza, soccorsa dai medici del 118 della Croce Rossa di Santa Margherita, è stata trasportata in gravi condizioni all‘Ospedale Gaslini di Genova con diversi traumi agli arti inferiori. Stando a quanto appreso, sarebbe sempre stata cosciente e avrebbe anche risposto alle domande dei primi soccorritori. Spetterà ora alle autorità intervenute sul posto comprendere la dinamica che ha portato alla caduta – una dinamica che appare, almeno per ora, del tutto inspiegabile.

Non si esclude nessuna pista

La direzione delle indagini non esclude nessuna pista, dalla caduta accidentale, al gesto volontario fino a possibili episodi di bullismo di cui potrebbe essere stata vittima la studentessa. Al momento, dalle prime rilevazioni, sembrerebbe un gesto volontario, ma solo gli esiti della ricostruzione da parte degli agenti potranno portare a conoscenza la verità sul perché la giovane si sia alzata dal banco, durante la lezione e senza un apparente motivo, per andare nella direzione della finestra dove è accaduto quello che per ora resta un incidente dalle gravi, gravissime conseguenze. I compagni di classe della giovane sono stati ascoltati a lungo dai poliziotti. Tutta la classe e la docente sono sotto choc.