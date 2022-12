Rapallo, titolare di un panificio morto folgorato mentre ripara il frigo

Rapallo, è morto folgorato un 51enne titolare di un panificio. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo si era recato nel suo negozio per riparare un frigorifero. Purtroppo, però, una scarica elettrica lo avrebbe colpito mentre stava effettuando questa operazione.

Rapallo, tenta di aggiustare il frigo: morto folgorato 51enne nel suo panificio



Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una prima ricostruzione, il 51enne era ritornato nel negozio per poter risolvere il guasto all’elettrodomestico. A ritrovarlo folgorato con il tester per le mani è stata una commessa, che ha subito lanciato l’allarme. Il personale del 118 è intervenuto sul posto con automedica, ambulanza e vigili del fuoco. Infatti, quando il personale sanitario è intervenuto sul posto, il 50enne era in gravi condizioni, ma ancora vivo. Per questo, i medici ne hanno disposto subito il trasporto in codice rosso all’ospedale di Lavagna.

Le sue condizioni si sono poi aggravate durante il decorso in ospedale. I tentativi di rianimazione da parte dei medici si sono rivelati inutili. Il 50enne è quindi venuto a mancare nella struttura sanitaria.

Indagini in corso

«Apprendo con sgomento e dolore della scomparsa del titolare del panificio di Via Mameli, Roberto Vercelli provocata da un tragico incidente nella sua attività. Mi unisco al dolore della famiglia e degli amici» scrive il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco sulla sua pagina social.

Ora il tester, il frigorifero e un cacciavite sono stati sequestrati dagli inquirenti per chiarire la dinamica dei fatti. L’uomo si era trasferito a Rapallo nel 2006 da Genova e aveva aperto il suo panificio. Lascia la moglie Stefania e la figlia Roberta. Nel tempo, si era fatto apprezzare dagli abitanti del paese per i suoi dolci. Al momento, la procura sta valutando se disporre l’autopsia. Una delle ipotesi è che l’uomo si sarebbe fidato del tester difettoso o che lo strumento non funzionasse bene in quel momento per via di un uso non corretto.