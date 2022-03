Raoul Bova Don Matteo 13: età, altezza, film, moglie Rocio e figli dell’attore che interpreterà il nuovo Don Matteo

Raoul Bova è un attore e regista italiano di 50 anni, famoso per aver recitato in numerosi film e fiction di successo. Si ricordano i suoi ruoli in Piccolo grande amore diretto da Carlo Vanzina, Palermo Milano solo andata. Ma anche La finestra di fronte, Baarìa, Scusa ma ti chiamo amore, Immaturi. In tv, è stato protagonista delle miniserie La Piovra, Ultimo e Nassiriya – Per non dimenticare. Nel 2022 torna sul piccolo schermo per interpretare il nuovo Don Matteo. Ecco chi è Raoul Bova e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Raoul Bova: età, altezza e film dell’attore che interpreterà il nuovo Don Matteo

Raoul Bova è nato il 14 agosto 1971 a Roma, sotto il segno zodiacale del Leone. Ad oggi ha dunque 50 anni ed è alto 181 cm. L’attore ha recitato in tantissimi film, destinati sia al cinema che al piccolo schermo, e serie tv di successo. Si ricordano, per esempio, “Piccolo grande amore” di Carlo Vanzina, “Palermo Milano solo andata”, “La piovra 7-indagine sulla morte del commissario Cattani”. Ma anche “Avenging Angelo”, con Silvester Stallone, “Scusa ma ti chiamo amore”, film campione d’incassi di Federico Moccia, “La nostra vita” nel quale ha lavorato insieme a Elio Germano. Nel 2011 ha partecipato al film “Nessuno mi può giudicare” con Paola Coltellesi, seguito da “Scusate se esisto” del 2014. Sempre nel 2014 ha recitato al cinema con il film “Fratelli Unici” e poi in “Tutte le strade portano a Roma”. Nel 2022 prende il posto di Terence Hill nella famosa fiction Don Matteo.

Chi sono la moglie e i figli dell’attore

Raoul Bova fa coppia con una giovane attrice spagnola di nome Rocio Munoz Morales, per la quale ha posto fine al suo precedente matrimonio con Chiara Giordano. Ha conosciuto la collega di Madrid sul set del film “Immaturi-il viaggio”. Dalla loro relazione sono nate due bambine: Luna, il 2 settembre 2015 e Alma il 1 novembre 2018.