Raoul Bova nei guai col fisco: tasse non pagate per 417 mila euro

Raoul Bova è di nuovo nei guai con il Fisco. Come riporta Il Corriere della Sera, il noto attore è sotto processo perché accusato di aver evaso 417mila euro nel 2011. Si tratta della seconda volta che Bova deve affrontare guai giudiziari legati al mancato versamento di imposte. Nel 2017 aveva evaso circa 600mila euro e per questo era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, pena poi sospesa. Raoul Bova nei guai col fisco: l’accusa Raoul Bova secondo le accuse avrebbe evaso 417mila euro nel 2011. L’attore, come riporta Il Corriere della Sera, sarebbe in particolare responsabile del trasferimento di costi alla società che gestisce la sua immagine secondo aliquote più basse. Il tutto risalirebbe al 2011. «Nella dichiarazione dei redditi sono stati indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi ed elementi passivi fittizi», contesta la Procura. Sul processo, la cui prossima udienza risulta fissata il 6 dicembre, incombe la prescrizione.

L’attore noto per fiction quali «Don Matteo» o film campioni d’incassi come «Tre metri sopra il cielo» già nel 2017 era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa), sempre per «dichiarazione fraudolenta mediante artifici». Per l’episodio risalente tra il 2005 e il 2010, Bova aveva evaso circa 600mila euro.

Allora, commentando la sentenza, aveva parlato di ingiustizia. Poche ore dopo la condanna l’attore aveva scritto all’ex pubblico ministero Luca Palamara: «Ti prego di indagare su questa sentenza, la trovo un’ingiustizia senza precedente. Tutti assolti tranne me».

L’altro processo: violenza privata, minacce e lesioni