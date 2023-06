Rania di Giordania e Abdullah II, fuga sul lago di Garda per i 30 anni di nozze

Rania di Giordania e Abdullah II, per festeggiare i loro 30 anni di matrimonio, stanno trascorrendo una vacanza romantica sul lago di Garda. Le loro nozze furono celebrate il 10 giugno 1993.

Rania di Giordania e Abdullah II sul lago di Garda

Un anniversario romantico quello della regina e del re, che stanno trascorrendo dei giorni in un lussuoso resort a Gargnano, il Lefay Resort &Spa. La loro presenza sul lago di Garda è stata testimoniata dalla stessa Rania che, su Instagram, ha postato due foto con un emoticon a forma di cuore. Nella prima foto, scattata sul balcone di una delle suite del resort, la sovrana è seduta dietro al marito; nella seconda si vede un mazzo di fiori sullo sfondo del Garda. Prima ancora, aveva fatto i suoi auguri al marito con un video contenete le immagini di questi tre decenni vissuti insieme. «Ogni giorno che passa siamo più vicini, e ogni anno mi insegna quanto sono fortunata a passare la mia vita con te. Buon 30° anniversario, mio re», la dedica.

Rania ha un account Instagram con quasi 10 milioni di follower ed è molto attenta alla comunicazione bilanciando la sua vita privata con il suo ruolo pubblico.

La loro storia d’amore

La regina e il re Abdullah si sono conosciuti ad una cena nel 1992. Lei era un’informatica della Apple e lavorava alla sede giordana, lui non era ancora stato designato dal padre come futuro re. Lei, giovanissima, aveva appena 22 anni, lui 31. Tra i due fu amore a prima vista. Rania è nata in Kuwait e non proviene da una famiglia nobile, i genitori sono palestinesi ed il papà era un medico. Dal loro primo incontro, il re cominciò a corteggiarla in maniera assidua e dopo soli due mesi la chiese in moglie. Il matrimonio venne celebrato il 10 giugno 1993 e dalla loro unione sono nati il principe ereditario Hussein, il principe Hashem, la principessa Iman e la principessa Salma.