Ramtha, le cose da sapere sulla setta a cui apparteneva la coppia suicida di Spinello

Nella serata di sabato 21 maggio a Spinello, frazione di Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena, due pensionati sono stati trovati senza vita nella camera da letto della loro abitazione, uccisi con un colpo di pistola in bocca. Inizialmente si era fatta largo l’ipotesi di un omicidio-suicidio, ma sembra che in realtà si sia trattato di un doppio suicidio. Accanto agli ex dipendenti del Senato Paolo Neri e Stefania Platania, rispettivamente di 67 e 65 anni, sono state trovate due armi regolarmente detenute. Ma anche una lettera, che fa capire l’appartenenza della coppia a una setta. A Spinello da tempo si è trasferito infatti un buon numero di appartenenti alla Scuola di Illuminazione Ramtha, circa una settantina: temevano l’apocalisse profetizzata dai Maya il 21 dicembre del 2012 ed erano convinti che, costruendo villette-bunker in questo piccolo paese dell’Appennino forlivese, si sarebbero salvati.

Ramtha, la channeler J.Z. Knight è diventata milionaria

La Scuola di Illuminazione Ramtha prende il nome da un’entità spirituale che parlerebbe tramite il channeling di J.Z. Knight, pseudonimo di Judith Darlene Hampton. La donna, soprattutto grazie alla sua presenza in tv sulle reti americane, convinse milioni di connazionali di essere la “voce” dello spirito di Ramtha, guerriero vissuto 35 mila anni fa ad Atlantide. J.Z. Knight, tra l’altro, sarebbe anche la reincarnazione dell’antica amante di Ramtha: difficile da credere, eppure la donna è riuscita a diventare milionaria, apparendo per la prima volta in tv nel 1978 e poi cavalcando il fenomeno New Age del decennio successivo, anche grazie alla collaborazione con l’attrice Shirley MacLaine.

Ramtha, la fondazione della scuola misterica nel 1988

Libri tratti dai “dialoghi” con Ramtha, cassette registrate e videocassette diventarono bestseller, almeno nel mondo anglofono. Ma gruppi di seguaci degli insegnamenti di Ramtha cominciano a organizzarsi anche negli altri Paesi, Italia compresa. Nel 1988 J.Z. Knight decise di mettere fine alle sue tournée e di fondare la Ramtha’s School of Enlightenment, definita una scuola misterica per chiunque fosse disposta a seguire il cammino proposto dall’entità. Che continua a parlare attraverso J.Z. Knight in trance.

Ramtha, i seguaci credevano nella profezia Maya

Gli insegnamenti di Ramtha hanno le loro “radici” nella tradizione dell’esoterismo occidentale: dallo gnosticismo valentiniano alla filosofia di Plotino, fino ai movimenti rosacrociani, massonici e teosofici. In questo calderone è rientrata però anche la celebre profezia Maya della fine del mondo, prevista (ma in realtà non lo hanno mai detto) il 21 dicembre 2012. E a Spinello, considerato un luogo benedetto, dal 2001 sempre più discepoli di Ramtha hanno scelto di costruendo prime o seconde case dotate di bunker in cui aspettare il fatidico giorno e trascorrere quelli successivi, con l’aiuto di pozzi, cisterne d’acqua, serre, scorte di legna, cibo in scatola e lampade a dinamo.