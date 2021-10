Rambo: Last Blood, stasera su Italia 1: cinque curiosità sul film con Sylvester Stallone

Ultimo appuntamento con il veterano più duro e più famoso del cinema. Stasera, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda, in prima visione, Rambo: Last Blood, quinto e ultimo capitolo sul marine interpretato da Sylvester Stallone. Il film sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Rambo: Last Blood, trama del film stasera 15 ottobre 2021 su Italia 1

Undici anni dopo gli eventi in Birmania del precedente capitolo, John Rambo eredita l’allevamento di cavalli di suo padre in Arizona. Qui decide di ritirarsi a vita privata, vivendo con la sua vecchia amica Maria Beltran e la nipote della donna, Gabrielle. La ragazza, contro il volere dei due tutori, si reca in Messico per incontrare il padre biologico, mai conosciuto e finalmente rintracciato grazie all’aiuto di un’amica.

Qualcosa però va storto e la ragazza viene rapita dai narcotrafficanti del cartello messicano. Per Rambo non resta che recarsi sul posto per rintracciare la ragazza e riportarla sana e salva a casa. Inizierà dunque una nuova missione per l’ex marine, mai libero di lasciarsi la violenza alle spalle.

Come aveva confermato all’inizio lo stesso Stallone, Rambo: Last Blood avrebbe dovuto costituire l’ultimo capitolo della saga e il suo definitivo addio al personaggio. Tuttavia, nel corso della promozione del film, l’attore è tornato sui suoi passi dicendo che non avrebbe scartato a priori un ritorno se il film fosse andato bene al botteghino. Nel cast di Rambo: Last Blood ci sono anche Paz Vega, Yvette Monreal e Adriana Barraza.

Rambo: Last Blood, cinque curiosità sul film stasera 15 ottobre 2021 su Italia 1

Rambo: Last Blood, un personaggio cult nato da un romanzo

Il personaggio di Rambo rappresenta oggi un vero cult del cinema action, grazie all’interpretazione fornita già nel primo capitolo da Sylvester Stallone, che, insieme a Rocky, vi ha legato un’intera carriera. Sebbene molti pensino che l’idea dell’ex veterano della guerra del Vietnam sia di stampo cinematografico, Rambo apparve per la prima volta sulle pagine di un libro. Si tratta di First Blood (in Italia Primo sangue o Rambo), romanzo di David Morrell.

Rambo: Last Blood, i tagli dell’ultimo minuto

Il montaggio del quinto capitolo della saga ha attraversato momenti molto convulsi. Inizialmente la durata del film ammontava a 101 minuti, ridotta a 90 pochi giorni prima della distribuzione ufficiale per conferire velocità e dinamismo alla trama. Questo spiega il motivo dell’assenza nel film finale di tante scene invece presenti nei trailer pubblicati online.

Rambo: Last Blood, un veterano che ama il rock

Nel corso del film, si può sentire Rambo ascoltare più volte un singolo dei Doors. Si tratta di Five To One, brano della band di Jim Morrison presente nell’album Waiting on the Sun. Come rivelato da Imdb, il montaggio iniziale prevedeva molte più scene con altri singoli rock, tra cui Let it Bleed e Gimme Shelter dei Rolling Stones e War Pigs dei Black Sabbath. Tutte queste scene però sono state infine tagliate dal film.

Rambo: Last Blood, l’imbarazzo del creatore del personaggio

David Morrell, autore del romanzo First Blood che ha dato i natali al personaggio, non ha nascosto il suo disappunto per questa quinta pellicola. L’autore, all’uscita del film, ha infatti twittato di «odiare il film», definendolo «un totale disastro». Non solo, Morrell ha anche aggiunto di essere imbarazzato del fatto che il suo nome potesse essere associato al progetto. L’intera sceneggiatura è opera di Stallone e Matthew Cirulnick, i quali hanno ignorato i consigli dello scrittore.

I agree with these RAMBO: LAST BLOOD reviews. The film is a mess. Embarrassed to have my name associated with it.https://t.co/Yd2G9T7A9A pic.twitter.com/RS0gGHzL5h — _DavidMorrell (@_DavidMorrell) September 20, 2019

Rambo: Last Blood, incassi poco stellari, arriverà il sequel?

Prodotto con un budget di 50 milioni di dollari, Rambo: Last Blood ha ripagato solo in parte gli investimenti della produzione, chiudendo il botteghino con risultati inferiori rispetto alle attese. Il film infatti ha incassato poco più di 91 milioni in tutto il mondo, metà dei quali negli Stati Uniti. Il mancato successo, soprattutto in termini di critica, potrebbe aver compromesso la realizzazione di un sesto capitolo, il cui via libera era strettamente legato alla sua buona riuscita.