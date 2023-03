Lo sfogo di Aurora Ramazzotti: «Stufi della mia gravidanza? Mi viene da ridere»

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si sfoga sui social e risponde in maniera diretta ai follower che hanno commentato quella che ritengono una eccessiva esposizione della sua gravidanza attraverso i suoi profili, dichiarando: «Voi siete stufi della mia gravidanza? Magari sono stufa io».

Le critiche sulla gravidanza ad Aurora Ramazzotti

A poche settimane dal parto, la giovane non le manda dire e risponde ai commenti di chi, leggendo i suoi post, si è dichiarato stufo di assistere alla cronistoria della sua gravidanza. Ma quali sono i messaggi che più hanno fatto infuriare Aurora? Si tratta di frasi come: «Che palle, questa sembra che è incinta da una vita» e «Che palle, sono proprio stufo».

La risposta della futura neo mamma

La replica della futura neomamma non si è fatta attendere. «A quelli che vedono i miei post, ma dovete portarlo voi il pancione?» è stata una delle prime frasi che Aurora ha usato rivolgendosi ai suoi follower. E ancora: «È capitato anche a me in passato con le gravidanze degli altri perché effettivamente è tanto tempo. Ma perché mi devi scrivere: Che palle, sono proprio stufo? Ma tu sei stufo? Scusami, ma mi viene da ridere. Magari sono stufa io che quando cammino paro pingu, quando mi alzo dal letto non so se rotolerò per terra o se mi piscerò addosso e che ogni momento è buono per della flatulenza inaspettata».

Aurora, con il suo stile senza filtri, ha zittito dunque, con una stories sul suo profilo Instagram, tutti coloro che si lamentano della sua gravidanza come fosse la loro, senza considerare che chi vive questa esperienza è solo e soltanto lei in prima persona e non certo chi commenta. Insomma, un invito a non criticare ciò che non si prova sulla propria pelle.