Suona al campanello sbagliato, il proprietario di casa gli spara in faccia

È vivo per miracolo Ralph Yarl, 16enne afroamericano di Kansas City (Missouri) colpito alla testa con un colpo di pistola dal proprietario della casa dove, sbagliando indirizzo, era andato a prendere i fratellini. I due gemelli si trovavano in un’abitazione sulla via 115th Terrace, lui facendo confusione con l’indirizzo che gli avevano dato i genitori si è diretto verso la 115th Street, in un altro quartiere della città. Dopo aver parcheggiato nel vialetto, ha suonato il campanello: gli ha aperto Andrew Lester, 85enne bianco, che senza esitare gli ha sparato due volte, alla testa e la braccio.

Incriminato, Lester può cavarsela grazie alla legittima difesa

Ferito, Ralph Yarl è riuscito a fuggire, chiedendo aiuto in tre abitazioni diverse della stessa via residenziale, per poi ricevere aiuto nella quarta. Arrivata la polizia, gli agenti hanno fermato Lester: l’uomo è stato portato centrale e rilasciato poco più di un’ora dopo. Incriminato per aggressione a mano armata, Lester potrebbe cavarsela grazie alla legittima difesa rafforzata in vigore in Missouri, che consente di usare forza letale in presenza di un pericolo anche solo presunto, sempre senza uccidere nessuno.

Ralph è stato dimesso e ha ricevuto la chiamata di Biden

La zia di Yarl ha subito avviato una raccolta fondi per pagare le spese mediche, raccogliendo in tre giorni un milione e 400 mila dollari. Il nipote per fortuna è sopravvissuto: dopo diversi giorni in ospedale, il ragazzo è stato dimesso: la ferita alla testa si è rivelata superficiale. Il Ralph, ha detto il padre, ha ricevuto una chiamata dal presidente Joe Biden, che gli ha augurato una rapida guarigione. Intanto, il caso di Kansas City ha alimentato negli Stati Uniti il dibattito sulle armi da fuoco e sul razzismo.

His name is #RalphYarl and I’m sick and tired of this feeling…my heart completely broke when I learned this precious 16-year-old, who accidentally rang the door of the wrong address in an attempt to pick up his siblings, was shot in the head… (1/3) pic.twitter.com/4VaZo7EFVE — Halle Berry (@halleberry) April 17, 2023

Black Lives Matter: negli Stati Uniti monta la protesta

La casa dell’uomo che ha sparato è stata bersagliata da uova e vernice. Qualcuno ha dipinto un grande cuore nero con al centro “16”, l’età di Ralph, manifestanti si sono riuniti gridando “Black Lives Matter”, lo slogan contro le brutalità di matrice razziale. Che, come ha detto il procuratore della contea di Clay, Zachary Thompson, sembra davvero essere presente in questo fatto di cronaca.