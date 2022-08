Ralph Eggleston morto a 56 anni: addio al Premio Oscar della Pixar

Il cancro al pancreas contro cui combatteva alla fine se l’è portato via. È venuto a mancare Ralph Eggleston, all’età di 56 anni. L’animatore aveva ottenuto anche il Premio Oscar per il suo grande lavoro alla Pixar. Infatti, non c’era progetto in cui Ralph non fosse coinvolto. Toy Story, Il Re Leone, Aladdin, Alla Ricerca di Nemo, Buzz Lightear e Soul sono solo alcuni dei capolavori che ha lasciato al mondo.

Ralph Eggleston, cosa è successo

La notizia ha lasciato gli appassionati senza parole. Avrebbe compiuto tra pochissimo 57 anni l’animatore che aveva fatto la Storia della Pixar. Infatti, era nato a Baton Rouge, in Louisiana, il 13 ottobre 1965. La morte risale a domenica scorsa, 28 agosto, nella sua casa a Lake Charles, sempre in Louisiana.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno dai canali ufficiali della Pixar, che hanno salutato così l’animatore: «In memoria di Ralph Eggleston, animatore, regista, art director, storyboard artist, scrittore, production designer e nostro caro amico. La Pixar e il mondo gli saranno per sempre grati». Lo sceneggiatore e regista che ha collaborato con lui per anni Roger Gould lo ha ricordato così: «Era un talento unico e un’anima bellissima. Siamo tutti migliori per averlo conosciuto».

La carriera

Assunto alla Pixar nel 1992, Ralph Eggleston ottiene l’Oscar solo otto anni dopo, per un cortometraggio. Non si era mai risparmiato o fermato, dando la firma a tantissimi progetti entrati nel cuore dei bambini di ogni età. Oltre al lavoro ai film Pixar, Ralph aveva collaborato anche a diversi episodi di Scooby Doo negli anni Novanta.

Nel 2019 aveva ricevuto un premio anche alla carriera, il Winsor McCay Award da Asifa Hollywood. Tra le altre pellicole a cui ha partecipato: Gli Incredibili 1 e 2, Monsters Inc., Toy Story 2 e molti altri. Aveva anche partecipato alle prime collaborazioni tra Disney e Pixar. Lascia all’animazione un modo di lavorare e di vivere.