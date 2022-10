Rainer Schaller, chi è il magnate CEO di McFit disperso in Costa Rica

Chi è il magnate tedesco Rainer Schaller che viaggiava a bordo dell’aereo da turismo precipitato al largo della Costa Rica? Insieme a lui pare ci fossero altre 6 persone, che risultano tutte disperse e che con poca probabilità sono sopravvissute all’impatto. Il CEO di McFit era in viaggio, con la compagna e i due figli, verso la Terra del Fuoco per vedere i pinguini.

Chi è Rainer Schaller, il magnate disperso in Costa Rica

Rainer Schaller è il magnate CEO di McFit dispero in Costa Rica, a seguito di un disastro aereo. Il velivolo da turismo è precipitato venerdì scorso nel mar dei Caraibi, mentre viaggiava in direzione di Limon, in Costa Rica. In particolare, secondo una prima ricostruzione, il Piaggio P.180 Avanti era partito dello stato del Chiapas, in Messico. Durante il volo tuttavia aveva perso il contatto con la torre di controllo dell’area (aeroporto di Barra de Parismina), facendo scattare l’allarme.

Finora sono stati recuperati due corpi, tra cui quello di un bambino, ma sulle indagini vide il massimo riserbo. Il ritrovamento ha reso evidente la violenza dell’impatto fra il velivolo e la superficie del mare. Per questo il ministro della pubblica sicurezza della Costa Rica, Jorge Torres, ha escluso che ci potessero essere sopravvissuti.

A bordo è confermato ci fosse il magnate tedesco Rainer Schaller, proprietario e fondatore delle palestre McFit, la più grande catena d’Europa, e Gold’s Gym International. Insieme a lui pare ci fossero altre 6 persone, tra cui la compagna e i figli di Schaller, che risultano al momento tutte disperse. Stando a quanto riporta Bild, la famiglia era in viaggio per conoscere gli affascinanti pinguini della Terra del Fuoco.

La carriera del CEO di McFit

Rainer Schaller è nato in Germania il 4 gennaio 1969, sotto il segno del Capricorno, ed è noto per aver creato un impero con la sua attività di imprenditore. Nel corso della sua carriera ha assunto l’incarico di amministratore delegato del gruppo RSG, di cui è fondatore, che comprende la catena di palestre McFit e Gold’s Gym. Schaller, oggi 53enne, è cresciuto a Schlüsselfeld, nella Germania occidentale, in una famiglia di commercianti al dettaglio. La compagna dell’imprenditore è la 44enne Christine Schikorsky, con la quale ha avuto due figli.