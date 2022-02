La bandiera arcobaleno è tornata a sventolare sul tetto del Rainbow Hotel di Cuba. La struttura, nota per essere il primo albergo LGBTQ del Paese, ha riaperto i battenti a dicembre, riaccogliendo stampa e clienti nel lussuoso resort che affaccia sulle spiagge bianche di Cayo Guillermo, tra cortei di ballerini in festa e un tripudio di vessilli e costumi coloratissimi.

Che cos’è e come è nato il Rainbow Hotel di Cuba

La storia dell’hotel è controversa: nato nel 2019 dalla joint venture tra la catena MGM Muthu Hotels e Gaviota, un’azienda turistica gestita dal corpo militare nazionale, l’albergo è stato inserito dal governo degli Stati Uniti nella lista delle società cubane sanzionate ancora prima dell’apertura. Un intoppo a cui si sono aggiunti l’arrivo della pandemia e il successivo lockdown, che hanno impedito alla direzione di avviare regolarmente il business, lasciando i locali vuoti e inutilizzati per oltre due anni. Fino a poco prima della fine del 2021, quando l’emergenza sanitaria ha mollato gradualmente la presa grazie ai vaccini e ha consentito allo staff di accogliere i turisti. «È piacevole avere a disposizione un posto dove sentirsi accettati e incoraggiati a essere se stessi», ha spiegato alla BBC uno dei clienti, il canadese Kevin McGarth, «quando siamo arrivati, abbiamo firmato un documento nel quale si precisava che qui l’unica strada percorribile è quella della tolleranza e chiunque non si senta rappresentato da questa linea di pensiero non è il benvenuto ed è tenuto ad andare altrove».

La rivoluzione LGBTQ dell’isola tra hotel e riforme del codice legislativo

Oggi gli ospiti dell’hotel si godono in tranquillità il loro soggiorno a cinque stelle tra piscine, spa e ristoranti gourmet, ma Cuba non è sempre stata così aperta e accomodante nei confronti della comunità LGBTQ. Nei primi anni di governo di Fidel Castro, gli uomini e le donne che si dichiaravano omosessuali venivano inviati nei campi di lavoro per essere “rieducati”. È accaduto fino al 1979, anno della depenalizzazione dell’omosessualità. Oggi, fortunatamente, è solo un lontano ricordo, come dimostrato dall’inaugurazione del Rainbow Hotel e dalla decisione del governo di avviare una riforma del Codice di famiglia. L’obiettivo è modificare legge tradizionale e magari aprire alla possibilità di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso. Primo passo di un programma che vorrebbe consentire alle unioni civili di avere accesso alle adozioni entro la fine del 2022. Un processo che punta a coinvolgere i cittadini attraverso gli strumenti della consultazione popolare e del referendum, offrendo loro la possibilità di approvare, modificare o respingere le proposte dell’esecutivo.

I dubbi degli attivisti LGBTQ di Cuba

Uno scenario che fa ben sperare gli attivisti come Jancel Moreno, ma che ancora impedisce di lasciarsi andare a facili entusiasmi. Già nel 2015, il governo aveva dato il placet alla celebrazione simbolica di alcuni matrimoni omosessuali durante il gay pride organizzato a L’Avana, per poi impedire a un gruppo di associazioni indipendenti di mettere in piedi una marcia simile qualche anno dopo. Un’ombra che pare allungarsi anche su strutture come il Rainbow Hotel e l’Hotel Telegrafo, presto pronto a fare concorrenza al primo nel settore del turismo LGBTQ. Secondo i collettivi, infatti, non sarebbero altro che uno specchietto per le allodole utile a rimpinguare le casse, superare la crisi del settore turistico subentrata con la pandemia e nascondere le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate da tempo. «Chiunque venga a visitare Cuba è il benvenuto», ha sottolineato Moreno, «Tuttavia, inviterei i turisti a guardare oltre le pareti dell’oasi paradisiaca che li ospita e indagare nei risvolti della repressione a cui noi attivisti siamo condannati ogni giorno».

Cuba, oltre il resort un controllo stringente da parte delle autorità

Oltre le pareti del resort, infatti, qualsiasi tipo di protesta, di sit-in, persino la pubblicazione di un report, è sottoposta al controllo stringente delle autorità che, nella maggior parte dei casi, contribuiscono a creare un clima decisamente poco tollerante. «Purtroppo non ci sono solo stelle e spiagge da sogno», ha aggiunto l’attivista. A seguito delle contestazioni antigovernative di luglio, infatti, è stata vietata qualsiasi forma di dissenso e numerosi sono stati i processi di massa a porte chiuse, con rappresentanti dello Stato che reclamavano pene detentive durissime per gli oppositori, compresi i minorenni. La situazione, a novembre, si è incancrenita con una seconda manifestazione, finita con un potenziamento della presenza della polizia nelle strade e l’esilio volontario di manifestanti e giornalisti, colpevoli di aver espresso un’opinione diversa da quella stabilita dai piani alti e costretti ad abbandonare casa e famiglia a causa di una quotidianità ormai invivibile.