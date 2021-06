Stasera in Tv Notte Azzurra: anticipazioni e ospiti dello show condotto da Amadeus sulla Nazionale di calcio

Stasera su Rai1 a partire dalle 21,25 andrà in onda Notte azzurra, lo speciale show condotto da Amadeus per augurare buona fortuna agli Azzurri della Nazionale italiana di calcio in vista degli Europei che inizieranno proprio a Roma, venerdì 11 giugno. A pochi passi dallo Stadio Olimpico, il conduttore sarà in compagnia del ct della Nazionale Roberto Mancini, dei membri dello staff tra cui Daniele De Rossi e dei calciatori convocati per la competizione, la prima della storia ad essere itinerante.

Chi farà parte dello show Notte Azzurra

Con loro ci saranno anche i campioni della canzone e della comicità, fra cui Paolo Bonolis, il rapper Clementino, Frank Matano, i tre ragazzi de Gli Autogol, Biagio Izzo. E ancora, Colapesce e Dimartino, i Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi. «Sarà una festa», ha dichiarato Amadeus all’Ansa. «Ci saranno numerosi ospiti, fra cui amici, mogli e compagne dei nostri campioni per condividere momenti e rapporti anche personali».

Stasera alle 21.25 su Rai1 e in streaming RaiPlay non perdetevi #NotteAzzurra! 🇮🇹

Conduce Amadeus, in studio il mister @robymancio, la Nazionale Italiana di Calcio @Vivo_Azzurro, e tanti ospiti dello spettacolo.

In bocca al lupo ai nostri #Azzurri per l’avventura di #EURO2020🤞🏻 pic.twitter.com/W49XNg2bkI — Rai1 (@RaiUno) June 1, 2021

Gli ospiti si stanno preparando al meglio per l’evento. Ieri, sulle sue storie Instagram, la cantante Arisa ha pubblicato i suoi studi sul calcio e il fantomatico fuorigioco, mentre gli Autogol hanno ufficializzato, sempre tramite i social, la loro collaborazione con la cantante, Ludwig e con Dj Matrix. Il risultato è un nuovo singolo uscito pochi giorni fa sul canale Youtube dei comici, Coro Azzurro. Clementino invece ha pubblicato un simpatico selfie con Biagio Izzo, Paolo Bonolis e Frank Matano.

Durante Notte Azzurra la lettura dei 26 convocati agli Europei

Cresce, contemporaneamente, l’attesa per la partita inaugurale del prossimo 11 giugno, in cui gli Azzurri saranno opposti alla Turchia del milanista Çalhanoğlu e del neo campione di Francia con il Lille Burak Yilmaz. In diretta, il mister Mancini svelerà poi la lista dei 26 convocati per gli Europei, fra gioie, scherzi e tante risate. «Jorginho suona bene la chitarra, da bravo italo-brasiliano. Chiellini invece penso non sia molto intonato», ha scherzato ancora Amadeus, annunciando i contenuti della serata.

Le anticipazioni su Notte Azzurra

Saranno presenti la ct della Nazionale femminile Milena Bertolini e una rappresentanza della stessa squadra, mentre sarà dedicato anche un momento all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Nei prossimi giorni sui canali Rai altri approfondimenti importanti. Da lunedì 7 a giovedì 10 giugno, Sogno Azzurro, un nuovo format grazie al quale continueremo a conoscere con un racconto cinematografico lo spirito di squadra tra i giocatori italiani. Rai1 resterà accesa per tutto il resto del torneo, fino all’11 luglio, con tutti i match degli Azzurri in diretta.