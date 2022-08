La Rai di viale Mazzini cambia volto: come sarà il palazzo riqualificato

«Il progetto prevede una riqualificazione di tutte le facciate, così da garantire efficientamento energetico e sostenibilità, mantenendo al contempo il linguaggio compositivo originale, nel rispetto e valorizzazione delle preesistenze architettoniche degli anni ’60. Reinterpreteremo inoltre la copertura dell’edificio, integrando al suo interno tutte le nuove esigenze tecnologiche e impiantistiche». Con queste parole Antonio Citterio, chairman di Acpv Architects, ha descritto il nuovo progetto del palazzo della Rai di Viale Mazzini.

Rai cambia volto a Viale Mazzini: il progetto

Sostenibilità, basso impatto energetico, maggiore attenzione al benessere della persona e alle aree comuni: sono questi i punti centrali del nuovo progetto per il palazzo noto per essere la sede nazionale della radiotelevisione pubblica italiana. La riqualificazione coinvolge tutti i 30mila metri quadri della struttura, con un ripensamento anche del cortile interno della struttura. Infatti, rispetto agli anni Sessanta, le esigenze sono cambiate.

Il palazzo avrà un ripensamento degli spazi in ottica sostenibile. Infatti, oggi è necessario avere degli spazi flessibili e una maggiore attenzione alla tecnologia, aspetti a cui non si pensava negli anni Sessanta. In più, l’edificio avrà più spazi per i servizi alla persona e per le aree ristoro. Oltre al cortile interno ci sarà un giardino esterno. Per il cortile è previsto un allestimento in ottica rinascimentale – è infatti sede di un giardino zen. Ora avrà anche arazzi e sculture parti del patrimonio artistico della Rai.

L’attività di riqualificazione e l’azienda che si occupa dei lavori

L’azienda che si occupa dei lavori per riqualificazione degli spazi dell’azienda sarebbe la DBA Group. La società si sarebbe aggiudicata i lavori e avrebbe poi contattato lo studio di architettura e di interior design per il progetto. Per la presentazione ufficiale, diverse personalità del mondo dello spettacolo e della Rai hanno postato delle foto davanti al cavallo di Viale Mazzini, che resterà al suo posto.