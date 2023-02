Rai, il derby a destra Autieri-De Girolamo e gli altri rumor

A destra è in corso un derby per la conduzione di Unomattina estate su Rai1: le candidate sono Serena Autieri, l’attrice e conduttrice napoletana che dal 2021 tiene le redini del programma Dedicato, sempre su Rai1 nella fascia mattutina, e Nunzia De Girolamo, l’ex ministra e moglie del piddino Francesco Boccia, giunta alla seconda edizione del suo Ciao Maschio. Chi la spunterà tra le due, sponsorizzate entrambe da Fratelli d’Italia? La direttrice del day time Simona Sala pare che aspetti indicazioni dall’amministratore delegato Carlo Fuortes. Dalla parte della De Girolamo ci sarebbero gli ottimi numeri del suo spazio in seconda serata su Rai1: nella puntata che vedeva ospiti Massimiliano Gallo, Corrado Formigli e Marcello Sacchetta ha collezionato uno share del 10,5 per cento, con una media di 683 mila telespettatori.

Boomerissima di Alessia Marcuzzi, già finito l’entusiasmo iniziale

Chi invece non può gioire ugualmente per i numeri è Alessia Marcuzzi, che col suo Boomerissima è calata ancora. La serata del 31 gennaio non deve aver scaldato il pubblico di Rai2: gli ospiti vip erano Flavio Insinna e Frank Matano. Dopo gli entusiasmi iniziali, anche la settimana scorsa la Marcuzzi aveva iniziato a crollare, totalizzando il 6,9 per cento con 1 milione 145 mila persone all’ascolto, superata da Le Iene Show che, su Italia1, aveva fatto registrare il 9,2 per cento, pari a 1 milione 246 mila spettatori. E stavolta non è andata meglio: è stata scelta da 1 milione 72 mila spettatori, pari al 6,5 per cento, contro Le Iene che sono riuscite a raccogliere 1 milione 456 mila spettatori e il 10,5 per cento.

Serena Bortone nella giuria di un talent: ultimi colpi del Pd lettiano

Intanto Serena Bortone, conduttrice del programma pomeridiano Oggi è un altro giorno, è stata inserita nella giuria de Il cantante mascherato, talent show giunto alla quarta edizione e pronto a partire su Rai1 dal 18 marzo. Sono gli ultimi fuochi del Partito democratico lettiano che ringrazia Stefano Coletta e il voto sul budget della consigliera Francesca Bria…